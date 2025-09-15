به گزارش ایلنا، مهدی فرجی، دبیر چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی گفت: این دوره از جشنواره به میزبانی خوزستان از ۱۰ ‌دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان، روز جمعه ۱۳ دی‌ماه همزمان با سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) برگزار خواهد شد.

وی، شعار جشنواره را «ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما» عنوان کرد و افزود: بخش‌های اصلی جشنواره شامل بخش «تلویزیونی، رادیویی، فیلم و سینما، نمایش میدانی و فضای باز، میراث‌بانان آینده، شعرو موسیقی، مکتوب (کتاب و مقاله)، عکس، میراث دیجیتال، بخش بین‌الملل» است.

دبیر چهارمین جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی تاکید کرد: هر یک از این بخش‌ها علاوه بر جایزه اصلی، دارای دو جایزه دیگر هم هستند؛ یکی جایزه خوزستان و دیگری، جایزه ایران. همچنین یک جایزه بین‌المللی میراث ناملموس در جشنواره اهدا می‌شود که مختص یک اثر در حوزه مذکور است.

فرجی اظهار داشت: همزمان با فراخوان جشنواره، پیش‌رویدادهایی در خوزستان برنامه‌ریزی شده است تا جوامع محلی و مشارکت عمومی را تقویت کند. این پیش‌رویدادها شامل کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های محلی، نشست‌های تخصصی و بازدیدهای فرهنگی هستند که در شهرها و روستاهای استان اجرا خواهند شد.

بر پایه این خبر، جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی از سال ۱۴۰۱ با هدف ارتقای سواد میراثی، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت رقابت سالم در تولیدات چندرسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، آغاز به کار کرد و طی سه دوره گذشته مسیر رو به رشدی را طی کرده است. نخستین دوره به میزبانی یزد برگزار شد، دومین دوره در سال ۱۴۰۲ در قزوین و سومین دوره در سال ۱۴۰۳ به میزبانی شیراز برگزار شد.

فراخوان چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی به‌زودی منتشر می‌شود. این جشنواره از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزبانی استانداری خوزستان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/