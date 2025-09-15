هفته دوم دیماه؛ زمان برگزاری چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی گفت که استان خوزستان در هفته دوم دیماه ۱۴۰۴ میزبان این جشنواره خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مهدی فرجی، دبیر چهارمین دوره جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی گفت: این دوره از جشنواره به میزبانی خوزستان از ۱۰ دیماه آغاز به کار میکند و مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان، روز جمعه ۱۳ دیماه همزمان با سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) برگزار خواهد شد.
وی، شعار جشنواره را «ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما» عنوان کرد و افزود: بخشهای اصلی جشنواره شامل بخش «تلویزیونی، رادیویی، فیلم و سینما، نمایش میدانی و فضای باز، میراثبانان آینده، شعرو موسیقی، مکتوب (کتاب و مقاله)، عکس، میراث دیجیتال، بخش بینالملل» است.
دبیر چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی تاکید کرد: هر یک از این بخشها علاوه بر جایزه اصلی، دارای دو جایزه دیگر هم هستند؛ یکی جایزه خوزستان و دیگری، جایزه ایران. همچنین یک جایزه بینالمللی میراث ناملموس در جشنواره اهدا میشود که مختص یک اثر در حوزه مذکور است.
فرجی اظهار داشت: همزمان با فراخوان جشنواره، پیشرویدادهایی در خوزستان برنامهریزی شده است تا جوامع محلی و مشارکت عمومی را تقویت کند. این پیشرویدادها شامل کارگاههای آموزشی، نمایشگاههای محلی، نشستهای تخصصی و بازدیدهای فرهنگی هستند که در شهرها و روستاهای استان اجرا خواهند شد.
بر پایه این خبر، جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی از سال ۱۴۰۱ با هدف ارتقای سواد میراثی، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت رقابت سالم در تولیدات چندرسانهای در حوزه میراث فرهنگی، آغاز به کار کرد و طی سه دوره گذشته مسیر رو به رشدی را طی کرده است. نخستین دوره به میزبانی یزد برگزار شد، دومین دوره در سال ۱۴۰۲ در قزوین و سومین دوره در سال ۱۴۰۳ به میزبانی شیراز برگزار شد.
فراخوان چهارمین دوره جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی بهزودی منتشر میشود. این جشنواره از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزبانی استانداری خوزستان برگزار خواهد شد.