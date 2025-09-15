سفر «هولاین در ایران» به اسپانیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده در بخش مسابقه مستند کوتاه جایزه فیلم سفر اسپانیا روی پرده می‌رود.

این جشنواره با تمرکز بر «سینما، سفر و گردشگری پایدار» از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می‌شود.

جشنواره Travel Film Awards با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان است که به موضوع سفر، تجربه‌های انسانی و ارتباط با طبیعت می‌پردازند.

«هولاین در ایران» با پرداختن به آثار معماری ایران و نگاه هنرمندانه هانس هولاین، گفت‌وگویی میان گذشته و اکنون برقرار می‌کند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.

عوامل تولید این مستند عبارتند از محقق و کارگردان: هادی آفریده، گوینده گفتارفیلم: مهناز افضلی – شهرام درخشان، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگزار: مهرشاد ملکوتی، عکاس: روشنک اهرابی، دستیار فیلمبردار: سهیل صباحی، مدیر تولید: اعظم صادقی منفرد، مدیر تولید شیراز: علی آریا فرد، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

