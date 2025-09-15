خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر «هولاین در ایران» به اسپانیا

سفر «هولاین در ایران» به اسپانیا
کد خبر : 1686189
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) چهار تا ششم مهرماه امسال در بخش مسابقه جایزه فیلم سفر اسپانیا نمایش داده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده در بخش مسابقه مستند کوتاه جایزه فیلم سفر اسپانیا روی پرده می‌رود.

این جشنواره با تمرکز بر «سینما، سفر و گردشگری پایدار» از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می‌شود.

جشنواره Travel Film Awards با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان است که به موضوع سفر، تجربه‌های انسانی و ارتباط با طبیعت می‌پردازند.

«هولاین در ایران» با پرداختن به آثار معماری ایران و نگاه هنرمندانه هانس هولاین، گفت‌وگویی میان گذشته و اکنون برقرار می‌کند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.

عوامل تولید این مستند عبارتند از محقق و کارگردان: هادی آفریده، گوینده گفتارفیلم: مهناز افضلی – شهرام درخشان، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگزار: مهرشاد ملکوتی، عکاس: روشنک اهرابی، دستیار فیلمبردار: سهیل صباحی، مدیر تولید: اعظم صادقی منفرد، مدیر تولید شیراز: علی آریا فرد، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی