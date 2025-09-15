به گزارش ایلنا، آنسامبل کانورو به رهبری ارسلان باقری، ساعت ۱۹:۰۰ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ در سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی قطعات خاطره‌انگیزی از موسیقی ایران و جهان را در کنار هم می‌آمیزد.

این اجرا با حمایت و همکاری آموزشگاه موسیقی میکائیل اصفهان به مدیریت کورش یوسفی و با کنسرت مایستری فرداد صدقی آثاری از آستور پیازولا، خواکین رودریگو، کپلینگر، حشمت سنجری و سایر بزرگان موسیقی را به روی صحنه می‌برد.

در این اجرا، «کانورو» با بهره‌گیری از ترکیب سازهای کلاسیک، آکوستیک، الکترونیک و همچنین بهره گیری از توانمندی‌های ساز گیتار کلاسیک در غالب ارکستری نوین نگاهی نو به بافت ارکسترال، تجربه‌ای متفاوت را برای مخاطبان رقم خواهد زد؛ تجربه‌ای که بر عمق احساسی موسیقی و در عین حال انرژی پرشور آن استوار است.

