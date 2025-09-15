خبرگزاری کار ایران
اولین حضور سریال‌های ایرانی در تورنتو با «وحشی» هومن سیدی

اولین حضور سریال‌های ایرانی در تورنتو با «وحشی» هومن سیدی
اولین حضور سریال‌های ایرانی تولید شبکه نمایش خانگی در جشنواره تورنتو با «وحشی» هومن سیدی و پلتفرم فیلم‌نت رقم خورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، پنجاهمین دوره جشنواره فیلم تورنتو از جشنواره‌های الف جهان، در حالی دیشب ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به پایان رسید که سریال «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی توانست در بخش غیررقابتی پرایم‌تایم حضور داشت.

بخش پرایم‌تایم که در چند سال اخیر در جشنواره TIFF راه‌اندازی شده است ویژه نمایش سریال‌های مطرح جهان است. نکته قابل توجه درباره بخش پرایم‌تایم این است که شاخص‌ترین و باکیفیت‌ترین سریال‌های روز جهان را برای عرضه انتخاب می‌کند.

این برای نخستین بار است که یک سریال و یک پلتفرم ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو (TIFF) حضور یافته است.

سریال «وحشی» محصول اختصاصی پلتفرم فیلم‌نت به تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری در حالی در جشنواره به نمایش در آمد که تمامی بلیت‌های نمایش آن فروش رفته و با استقبال منتقدان و تماشاگران نیز روبه‌رو شد و «وحشی» مورد توجه دست‌اندرکاران فستیوال‌ها و خریداران جهانی قرار گرفت.

علی سرتیپی مدیر عامل فیلم‌نت، هومن سیدی نویسنده و کارگردان و جواد عزتی بازیگر نقش اول مرد «وحشی» در فستیوال حضور داشتند.

در این بخش تنها ۶ سریال از سراسر جهان پذیرفته شده‌ بودند که اغلب آن‌ها تولید نتفلیکس هستند و در کنار آن‌ها برای اولین‌بار یک سریال از ایران نیز حضور یافته بود.

پنجاهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو، از تاریخ ۴ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (مصادف با ۱۳ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۴) در کانادا برگزار شد.

سریال «وحشی» داستان داود اشرف، کارگر یک معدن را روایت می‌کند که به اتهام قتل دستگیر شده و مسیر زندگی‌اش دستخوش تحولی جدی می‌شود. جواد عزتی، نگار جواهریان، احسان امانی، علیرضا ثانی‌فر، مهدی صباغی و محمد صابری از جمله بازیگران این سریال هستند.

