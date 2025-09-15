آلبوم سنتی «تو نیستی» رونمایی شد/ اصالت فرهنگ و ریشه ما در حال گم شدن است
آیین رونمایی از آلبوم «تو نیستی» با حضور خواننده، آهنگساز و مدیر دفتر موسیقی عصر روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته یکشنبه بیست و سوم شهریورماه آلبوم موسیقی «تو نیستی» با آهنگسازی فرزاد محمدنژاد و خوانندگی محمود صالحی در حوزه هنری تهران برگزار شد.
عوامل سازنده اثر و برخی مسئولان فرهنگی در این رویداد که در مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار شد حضور داشتند.
اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و حسین بهروزینیا نوازنده بربط مینوازند.
در ابتدای برنامه احمد رمضی (مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری) به بیان توضیحاتی پرداخت.
او گفت: تولید موسیقی سنتی اتفاقی دلی است که بازده مالی ندارد. و من خوشحال هستم که در چنین کاری نقش داشتهایم.
رمضی گفت: مرکز موسیقی هموار تلاش میکند که از چنین آثاری حمایت نماید و امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.
او گفت: من خوشحالم که سیر موسیقی سنتی علیرغم تمام مسائل مالی و حمایتها ادامه دارد.
فرزاد محمدنژاد آهنگساز آلبوم نیز گفت: «تو نیستی» دومین اثر من است.
او ادامه داد: از سال نود و سه تا سال نود و پنج مشغول نوشتن آهنگ این آلبوم بودم که در نهایت سال نود و شش ضبط آن در تهران انجام شد.
او درباره همکاری با محمود صالحی گفت: خواننده زیاد داریم اما برایم اهمیت داشت با خواننده ای کار کنم که کار برایش مهم باشد نه اینکه صرفا به رقم حساب بانکی فکر کند.
این آهنگساز در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: امروزه کارهایی سلبریتیها حامی مالی سنگینی دارد در حالی که نباید اینطور باشد چراکه؛ نه سلبریتی به حامی نیاز دارد و نه حامی مالی به سلبریتی.
او تاکید کرد: حامی مالی پشت افرادی چون ما بیاید که نیاز به حمایت مالی داریم تا اثر موسیقایی به شکل استانداردتری ضبط شود. امیدوار هستم بستری با حمایت احمد رمضی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و حوزه هنری فراهم شود و ارگانهایی که میتوانند. جذب اسپانسری داشته باشیم.
او بیان کرد: در آلبوم «تو نیستی» از تمام سازهای ایرانی استفاده کردهایم. این اثر یازده قطعه است که هفتتای آنها ارکسترال، سه اثر ساز و آوز و یک ترک هم تکنوازی است. شعرها هم از فریدون مشیری، عطار، شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج و مولانا هستند.
محمود صالحی خواننده آلبوم ضمن تشکر از احمد رمضی گفت: موسیقی سنتی با هزینههایش در حال فاصله گرفتن از دغدغه اصلی تولید است در حالیکه باید به این فکر کرد که همه سازهای کار زنده ضبط شود و از بهتری نوازندهها استفاده شود که طبیعتا هزینه دستمزد و استودیوی بیشتری دارد و همین رقم تولید را بالا میبرد مگر اینکه نهادی چون حوزه هنری حامی باشد. افتخارم این است که آلبوم تولید شده در حیطه موسیقی اصیل قرار گیرد چراکه برخی فکر میکنند چراغ این نوع موسیقی در حال خاموش شدن است.
این خواننده در بخش دیگر صجبتهایش گفت: ما هنرمندان تلاش میکنیم در راستای علایق خود پیش برویم. علاقه ما موسیقی اصیل و سنتی است و بیشترین تلاش را داریم تا اثری باکیفیتتر خلق کنیم.
وی افزود: ذائقه مخاطب تغییر کرده که دلیلش موسیقی لسآنجلسی است که هرچه پبش رفت متنوعتر شد. در این میان اصالت فرهنگ و ریشه ما در حال گم شدن است بنابراین سعی کردیم به ذائقه مردم در ژانر خودمان نزدیک شویم و البته از اصالت هم فاصله نگیریم.