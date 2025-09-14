نمایشگاه انفرادی عکس «سایه نور» برگزار میشود/بررسی تضادها و همزیستیهای زندگی
نگارخانه کلک خیال از روز جمعه ۲۱ شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته، میزبان نمایشگاه انفرادی عکس «سایه نور» اثر شیما کنشلو خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه انفرادی عکس «سایه نور» توسط عکاس و شاعر شیما کنشلو از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ شهریور ماه در نگارخانه کلک خیال دایر است. این نمایشگاه شامل ۱۸ اثر هنری با تکنیک دیجیتال و با موضوع تئاتر میباشد.
نمایشگاه «سایه نور» به بررسی تضادها و همزیستیهای زندگی میپردازد، زندگیای که بر صحنه تئاتر به اجرا در میآید. آثار ارائه شده در این نمایشگاه نشاندهنده سایه و نوری هستند که هیچگاه به پایان نمیرسند و هر لحظه بازآفرینی زندگی خود را رقم میزنند. در بیشتر عکسها، نگاهی مثبت و امیدوارانه یا نگاهی اجتماعی و نه فردی به زندگی بر صحنه تئاتر مشاهده میشود.
شیما کنشلو، عکاس، شاعر و نویسنده، با ۲۰ سال تجربه هنری خود، این مجموعه را به اشتراک گذاشته است. وی دارای لیسانس عکاسی و فوق لیسانس سینما از دانشگاه هنر تهران است و پیش از این دو نمایشگاه انفرادی در نگارخانه آبی و چندین نمایشگاه گروهی را برگزار کرده است. همچنین، کنشلو به گردآوری مجموعهای پژوهشی تحقیقی در زمینه آیینهای نمایشی کهن ایران پرداخته و با مراکز فرهنگی و هنری مختلفی از جمله آموزشگاه هنری تصویر نگار، مجموعه هنری ایستگاه، موسسه آرتمن گرافیک و مجموعه فرهنگی و هنری شهرداری همکاری داشته است.
علاقهمندان به هنر عکاسی و تئاتر میتوانند با حضور در این نمایشگاه، از آثار شیما کنشلو دیدن کنند و به دنیای زیبای سایهها و نورها سفر کنند.