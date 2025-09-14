به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه انفرادی عکس «سایه نور» توسط عکاس و شاعر شیما کنشلو از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ شهریور ماه در نگارخانه کلک خیال دایر است. این نمایشگاه شامل ۱۸ اثر هنری با تکنیک دیجیتال و با موضوع تئاتر می‌باشد.

نمایشگاه «سایه نور» به بررسی تضادها و همزیستی‌های زندگی می‌پردازد، زندگی‌ای که بر صحنه تئاتر به اجرا در می‌آید. آثار ارائه شده در این نمایشگاه نشان‌دهنده سایه و نوری هستند که هیچگاه به پایان نمی‌رسند و هر لحظه بازآفرینی زندگی خود را رقم می‌زنند. در بیشتر عکس‌ها، نگاهی مثبت و امیدوارانه یا نگاهی اجتماعی و نه فردی به زندگی بر صحنه تئاتر مشاهده می‌شود.

شیما کنشلو، عکاس، شاعر و نویسنده، با ۲۰ سال تجربه هنری خود، این مجموعه را به اشتراک گذاشته است. وی دارای لیسانس عکاسی و فوق لیسانس سینما از دانشگاه هنر تهران است و پیش از این دو نمایشگاه انفرادی در نگارخانه آبی و چندین نمایشگاه گروهی را برگزار کرده است. همچنین، کنشلو به گردآوری مجموعه‌ای پژوهشی تحقیقی در زمینه آیین‌های نمایشی کهن ایران پرداخته و با مراکز فرهنگی و هنری مختلفی از جمله آموزشگاه هنری تصویر نگار، مجموعه هنری ایستگاه، موسسه آرتمن گرافیک و مجموعه فرهنگی و هنری شهرداری همکاری داشته است.

علاقه‌مندان به هنر عکاسی و تئاتر می‌توانند با حضور در این نمایشگاه، از آثار شیما کنشلو دیدن کنند و به دنیای زیبای سایه‌ها و نورها سفر کنند.

انتهای پیام/