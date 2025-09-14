نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد/ با یادی از شهید منصوره عالیخانی
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» با نمایش آثاری از نقاشان عراقی روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه در گالری خانه یک حوزه هنری انقلاب اسلامی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» شامل ۲۴ اثر نقاشی از هنرمندان عراقی است که با محوریت مرکز هنری بیت الجمال، آثاری درباره شهید منصوره عالیخانی هنرمند نقاش جنگ تحمیلی ۱۲روزه خلق کردند.
در بیانیه نمایشگاه نقاشی «هنر در برابر جنگ» أمده است: «آنجا که جانها بر آستانه حرف و رنگ به هم میپیوندند هنرمندان جوان و پیشکسوت در نشستی از نقاشی آزاد گرد آمدند؛ نشستی که هفت روز تمام به درازا کشید و با عنوان هنر در برابر جنگ معنا گرفت. این رویداد، کارگاهی گذرا نبود. بلکه مجالی بود برای تأمل و اعتراضی زیباشناسانه جایی که بوم به میدان رویارویی بدل شد، واژه به سپر، و رنگ به فریادی که در تاریکی جنگ روشنی میافشاند.
خواستیم بگوییم رویارویی در جنگ تنها با سلاح محقق نمیشود؛ هنر نیز میتواند در صف نخست بایستد و بر دیوارهای سپید آن چیزی را ترسیم کند که توپخانه توان محو آن را ندارد. چنین بود که این تجربه همدلانه زاده شد؛ همبستگیای با جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به روح هنرمند ایرانی منصوره ولی خانی که در این جنگ به شهادت رسید و به نمادی بدل گشت که در هر خط و هر ضربه رنگی فروغ میپراکند.
ما بر این باوریم که این نمایشگاه صرفاً رویدادی هنری نیست بلکه سندی روحانی است که گواهی میدهد هنر ماندگار است و زیبایی توان رویارویی با زشتی را دارد و روح خط عربی آنگاه که با پیکرهسازی و نقاشی و تار و پود در میآمیزد. همچنان میتواند اعلام کند که زندگی نیرومندتر از جنگ است و انسان در هر تابلو در هر قطرهی جوهر، در هر خطی که با خطی دیگر تلاقی میکند و جهان را از نو میآفریند، دوباره زاده میشود.»
احمد طرفی کارشناس واحد بینالملل حوزه هنری درباره این نمایشگاه گفت: بعد از اتفاق تلخی که در کشورمان در اثر تجاوز رژیم صهیونیستی و بروز جنگ تحمیلی ۱۲روزه اتفاق افتاد، در کشورهای همجوار یک جنبش در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این جریانات مربوط به رشتهها و زمینههای مختلف بود؛ ما در بحث ادبیات، شعر، هنرهای تجسمی، موضوع نماهنگ، حتی سرود و…، تولیدات زیادی را هم در فضای مجازی دیدیم و هم در مراکز و موسساتی که با آنها در ارتباط هستیم.
وی ادامه داد: از جمله اتفاقات هنری که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه رخ داد، یک کارگاه و نمایشگاه هنری بود که به مدت یک هفته در بغداد برگزار شد و ۳۵ نفر از هنرمندان عراقی با محوریت مرکز هنری بیت الجمال در آن شرکت کردند.
طرفی بیان کرد: مجموعه آثاری که الان در نمایشگاه میبینید، حاصل یک کار جمعی بوده که بر اساس نظر و تصمیم خود هنرمندان با محوریت شهید عالیخانی صورت گرفته است و اهداف آن، هم در راستای تقدیر و تکریم روح بانوی شهید عالیخانی و هم در راستای محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی است.
زهراء حسن، رسل احمد، مرتضی ریاض، عبد الرحمن حسین، ستار جبار الزاملی، محمد کاطع، مریم احمد حسن، عادل خالد، احمد سمیر، فرح عصام، مسلم عقیل، زینب حقی، کرا العسلی، سجاد کریم، عبدالله دوشان، امینة عبد الامیر، عباس فاضل، محمد الحسناوی، هنرمندان عراقی هستند که آثارشان به نمایش درآمده است.
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» از ۲۴ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ در گالری خانه یک حوزه هنری میزبان علاقهمندان خواهد بود.