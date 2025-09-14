به گزارش ایلنا، نمایش «دایره گچی قفقازی» اثر برتولت برشت با دراماتورژی، طراحی و کارگردانی رضا بهرامی از ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۱ در سالن شماره ۴ مجموعه تئاتر لبخند اجرای خود را آغاز می‌کند.

این نمایش که با حضور ۲۶ بازیگر روی صحنه خواهد رفت، جمعی بزرگ از هنرمندان جوان و با تجربه را گرد هم آورده است. بازیگران این اثر عبارتند از: فرزانه سهیلی، نیما مظاهری، محمد حیدری، روژینا ابراهیمی، آزاده کرمی، فائزه نصراله‌پور، علیرضا صحبتی، امیرعلی نوری، مانی یونسی، نرگس شهرجردی، حنا میرانشاهی، مهدخت امینیان، ابوالفضل اخوان، نیما افشار، آرمین میر، حمید لیا، محمدحسین جعفری، محمد حبیبی، ماهان حبیبی، سمیه حسین‌طلب، شادی یگانه‌والا، امیر پارساجو، متین نجفیان، سهراب گلدره، دنیا صانعی، امین آباریان، کی‌آرمین بذرافشان و رضا جهانگیری.

عوامل اجرایی «دایره گچی قفقازی» شامل ایمان یزدی (مجری طرح)، دنیا صانعی و ابوالفضل بیات (دستیاران کارگردان)، میلاد بهرامی (مدیر صحنه)، رضا خضرایی (طراح نور)، عطیه حسن‌خانی (طراح لباس)، رضا بهرامی (طراح صحنه)، محمدصادق زرجویان / کت استودیو (طراح گرافیک)، ارشیا ثقفی (عکاس)، امیر حسین ستوده‌نسب (موشن گرافیک)، آیدا سرمست (مدیر تبلیغات) و علی محمودی (مجری تبلیغات) هستند.

نمایشنامه «دایره گچی قفقازی» از مشهورترین آثار برتولت برشت، روایتی است درباره عدالت، قدرت، انسانیت و مالکیت که به شکلی تمثیلی در دل قفقاز به تصویر کشیده می‌شود.

رضا بهرامی پیش‌تر آثاری چون «همه چیز می‌گذرد تو نمی‌گذری»، «تو راهی»، «پایین گذر سقاخانه»، «سگک» و «کریم لوژی» را به صحنه برده است.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اثر نمایشی به سایت تیوال مراجعه کنند.

