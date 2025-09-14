خبرگزاری کار ایران
مهم‌ترین انیمیشن‌های میازاکی در سینمای بزرگ باغ کتاب اکران می‌شود
از روز ۱۹ شهریور، فصل اول رویداد سینمایی «نقد و تماشا» ی مجله میدان آزادی با اکران و بررسی بهترین انیمیشن‌های هایائو میازاکی -بزرگ‌ترین کارگردان انیمیشنِ امروزِ دنیا- در باغ کتاب تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، در این رویداد که در سه هفته متوالی برگزار می‌شود، انیمیشن‌ها در سانس ساعت ۲۱ آمفی‌تئاتر بزرگ و روباز باغ کتاب تهران اکران خواهد شد. این رویداد هنری در هفته نخست میزبان انیمیشن‌های کودکانۀ میازاکی بود و در این هفته هم میزبان سه شاهکار انیمیشن دیگر میازاکی متناسب با مخاطب نوجوان و بزرگسال است. همچنین طبق اعلام مجله میدان آزادی پس از پایان دو هفته اکران، نشست نقد و بررسی در پنجشنبه سوم مهرماه در سالن ۸ باغ کتاب برگزار خواهد شد.

هایائو میازاکی، کارگردان و انیماتور ژاپنی و خالق انیمیشن شهر اشباح، از سرشناس‌ترین و محبوب‌ترین کارگردان‌های انیمیشن در جهان است که بارها برگزیده جوایز و جشنواره‌هایی مثل جایزه بزرگ انیمه، جایزه اسکار، جشنواره ونیز، جشنواره برلین و… شده است. او نه فقط محبوب‌ترین چهره دوست‌داران انیمه در جهان است بلکه در ایران هم طرفداران فراوانی دارد.

مجموعه رویداد «نقد و تماشا» شامل اکران موضوعی بهترین فیلم‌ها و انیمیشن‌های جهان همراه با برگزاری جلسه نقد و بررسی این آثار و نیز مسابقۀ ریویونویسی است. فصل اول این رویداد را مجله میدان آزادی با همکاری باغ کتاب تهران برگزار می‌کند. در فراخوان این رویداد آمده است: در مجموعه رویدادهای «نقد و تماشا» قرار است هم تماشا کنیم و لذت ببریم، هم یاد بگیریم و حرفه‌ای شویم.

فرایند فروش بلیط این انیمیشن‌ها آغاز شده است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط می‌توانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی (https://event.azadisq.com) مراجعه کنند.

