خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی آثار راه‌یافته به دو بخش از جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»

معرفی آثار راه‌یافته به دو بخش از جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»
کد خبر : 1685825
لینک کوتاه کپی شد.

آثار منتخب دو بخش «کودک» و «مسابقه استانی» چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  ستاد خبری جشنواره، هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان متشکل از ابوذر جلالی، امیر رجب‌پور و مرسده پیشه‌ور، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، اسامی آثار راه‌یافته به این دو بخش را اعلام کرد. 

آثار راه‌یافته به بخش کودک: 

کتابخانه جادویی – کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان) 

چهار خوان – کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه) 

قصه‌های این خمره حکایت یه عمره – کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان) 

بپر بپر شادی بیار – کارگردان: سوران حسینی (مریوان) 

شهر آرزوها – کارگردان: آرمین دزفولی‌زاده (کرمانشاه) 

سورپرایز – کارگردان: نرگس خاک‌کار (ملایر)

تی‌تی و صندوقچه آرزوها – کارگردان: محسن پورنظری (رودسر) 

آثار راه‌یافته به بخش مسابقه استانی: 

دروغ چرا – کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر) 

مبارک یا دلقک – کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان) 

سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت) 

مره خوش بومه – کارگردان: احمد امیری امامی (املش) 

چی فکر می‌کردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت) 

در پارک – کارگردان: زهرا بردبار (رشت) 

کلنگ سیاه – کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای) 

ستاره فانوس – کارگردان: علی عباسیان (املش) 

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی