معرفی آثار راهیافته به دو بخش از جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»
آثار منتخب دو بخش «کودک» و «مسابقه استانی» چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان متشکل از ابوذر جلالی، امیر رجبپور و مرسده پیشهور، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، اسامی آثار راهیافته به این دو بخش را اعلام کرد.
آثار راهیافته به بخش کودک:
کتابخانه جادویی – کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان)
چهار خوان – کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه)
قصههای این خمره حکایت یه عمره – کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان)
بپر بپر شادی بیار – کارگردان: سوران حسینی (مریوان)
شهر آرزوها – کارگردان: آرمین دزفولیزاده (کرمانشاه)
سورپرایز – کارگردان: نرگس خاککار (ملایر)
تیتی و صندوقچه آرزوها – کارگردان: محسن پورنظری (رودسر)
آثار راهیافته به بخش مسابقه استانی:
دروغ چرا – کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر)
مبارک یا دلقک – کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان)
سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت)
مره خوش بومه – کارگردان: احمد امیری امامی (املش)
چی فکر میکردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت)
در پارک – کارگردان: زهرا بردبار (رشت)
کلنگ سیاه – کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای)
ستاره فانوس – کارگردان: علی عباسیان (املش)
چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد.