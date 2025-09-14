آینده فعالیت پردیس تئاتر و موسیقی دکُر در هالهای از ابهام
پردیس تئاتر و موسیقی دکر این روزها به واسطه تصمیمات و اقدامات مدیریت مؤسسه باغ کتاب با چالشهایی جدی در روند فعالیتهای خود مواجه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر و موسیقی دکر، این بخش از جمله مجموعههای فعال هنری طی ۴ سال گذشته است که توانسته پذیرای هنرمندان تئاتر نظیر حسن معجونی، امیررضا کوهستانی، صابر ابر، آروند دشتآرای، همایون غنیزاده، افسانه ماهیان و چهرههای مطرح حوزه موسیقی از جمله علیرضا قربانی، همایون شجریان، علیرضا عصار، محمد زندوکیلی، رضا صادقی و مخاطبان فعالیتهای تئاتری و موسیقایی باشد.
این مجموعه که مدیریت و بهرهبرداری از آن توسط بخش خصوصی است در حال حاضر میزبان اجراهای نمایشی «امشب به صرف بورش و خون» و «امشب به صرف بورش بدون خون به روایت نازنین» به کارگردانی صابر ابر، «باغ بیآلبالو» به کارگردانی مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی و «بتهوون» به کارگردانی جواد مولانیا است که با استقبال مخاطبان در سالن کُر، بلک باکس و فضای باز پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر به صحنه میروند.
ضمن اینکه استودیوی موسیقی پردیس نیز میزبان تمرین هنرمندان و گروههای شناختهشده و مطرح عرصه موسیقی است.
با وجود اقبال و فعالیت پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر، مدیریت باغ کتاب طی یک ماه گذشته در تلاش است که این مجموعه فعال هنری را علیرغم قرارداد موجود فیمابین مؤسسه فرهنگی باغ کتاب و بهرهبردار خصوصی پردیس، تعطیل کند.
بر اساس توافقات پیشین، مقرر بود تعهدات مالی و اجرایی طرفین از طریق تهاتر انجام پذیرد و مدیریت پردیس تئاتر و موسیقی دکر نیز بارها درخواستهای مکتوب خود را در این خصوص ارائه کرده بود. با این حال، تغییرات اخیر مدیریتی در باغ کتاب موجب شد روند همکاری از مسیر پیشین خارج شده و مفاد صورتجلسه قبلی نادیده گرفته شود.
در هفتههای اخیر، مدیریت باغ کتاب در اقدامی یکجانبه و بدون رعایت تشریفات قانونی، ضمن پیگیری برای تعطیلی پردیس تئاتر و موسیقی دکر، حتی اقدام به قطع برق برخی از بخشهای این مجموعه و ایجاد موانع در بهرهبرداری قانونی آن کرده است که مصداق بارز ممانعت از حق است. این در حالی است که قرارداد همکاری فیمابین مؤسسه فرهنگی باغ کتاب و بهرهبردار خصوصی پردیس همچنان معتبر بوده و تاکنون هیچ مرجع قانونی فسخ آن را تأیید نکرده است.
فعالان فرهنگی و مخاطبان تئاتر بر این باور هستند که حفظ چنین مجموعههایی میتواند نقش مهمی در پویایی و تداوم جریان زنده تئاتر و موسیقی کشور ایفا کند. پردیس دکر در مسیر خود همچنان بر حمایت از هنرمندان و ارائه آثار باکیفیت به مخاطبان تأکید دارد و امید دارد که این تلاشها همچنان ادامه پیدا کند.