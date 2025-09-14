خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نامزدهای سینمای ایران برای معرفی به اسکار

اعلام نامزدهای سینمای ایران برای معرفی به اسکار
کد خبر : 1685798
لینک کوتاه کپی شد.

نامزد‌های سینمای ایران جهت معرفی به آکادمی اسکار معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پس از برگزاری اولین جلسه کمیته انتخاب نماینده ایران برای معرفی به آکادمی اسکار در تاریخ ۱۵ شهریور۱۴۰۴ از میان ۸۴ اثر واجد شرایط برخی از آثار برای بازبینی مجدد انتخاب شدند و پس از بازبینی آثار یاد شده، نهایتاً ۵ فیلم به عنوان لیست کوتاه جهت بررسی و انتخاب گزینه نهایی نماینده ایران نامزد شدند.

این آثار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱) پیر پسر

۲) رها

۳) زن و بچه

۴) زیبا صدایم کُن

۵) علت مرگ نامعلوم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی