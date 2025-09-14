اعلام نامزدهای سینمای ایران برای معرفی به اسکار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پس از برگزاری اولین جلسه کمیته انتخاب نماینده ایران برای معرفی به آکادمی اسکار در تاریخ ۱۵ شهریور۱۴۰۴ از میان ۸۴ اثر واجد شرایط برخی از آثار برای بازبینی مجدد انتخاب شدند و پس از بازبینی آثار یاد شده، نهایتاً ۵ فیلم به عنوان لیست کوتاه جهت بررسی و انتخاب گزینه نهایی نماینده ایران نامزد شدند.

این آثار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱) پیر پسر

۲) رها

۳) زن و بچه

۴) زیبا صدایم کُن

۵) علت مرگ نامعلوم

