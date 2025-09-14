خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته فرهنگی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان برگزار می‌شود

هفته فرهنگی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان برگزار می‌شود
کد خبر : 1685764
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه رایزنی‌های مقامات فرهنگی ایران و آذربایجان، عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راس هیأتی روز شنبه ۲۲ شهریورماه، وارد جمهوری خودمختار نخجوان شد و مورد استقبال حسین سیداوف وزیر فرهنگ نخجوان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این دیدار طرفین با اشاره به اراده مقامات سیاسی دو کشور مبنی بر توسعه روابط دوجانبه، در خصوص برگزاری هفته‌های فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند.

عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیأت همراه به اتفاق وزیر فرهنگ نخجوان، اماکن فرهنگی و امکانات موجود در نخجوان را بازدید و مورد ارزیابی قرار دادند.

بازدید از تالار مجلل حیدرعلی اوف و حضور در موزه و خانه سرایی گنجه و همچنین، بازدید از چند اجرای زنده تئاتر و موسیقی، بخشی از ارزیابی‌های صورت گرفته برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان بود.

با بررسی‌های صورت گرفته، تالار مجلل حیدرعلی اوف نخجوان به عنوان نخستین گزینه برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام و سالن‌های تئاتر و موسیقی فلامینکو نیز برای نمایش هنرهای نماشی و اجرای موسیقی‌های سنتی ایران انتخاب شد.

راشد در جریان ملاقات با وزیر فرهنگ نخجوان از وی برای حضور در ایران و بازدید متقابل از امکان و امکانات فرهنگی ایران دعوت کرد.

زمان برگزاری هفته فرهنگی ایران در آذربایجان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی