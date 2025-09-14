به گزارش ایلنا، در این دیدار طرفین با اشاره به اراده مقامات سیاسی دو کشور مبنی بر توسعه روابط دوجانبه، در خصوص برگزاری هفته‌های فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند.

عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیأت همراه به اتفاق وزیر فرهنگ نخجوان، اماکن فرهنگی و امکانات موجود در نخجوان را بازدید و مورد ارزیابی قرار دادند.

بازدید از تالار مجلل حیدرعلی اوف و حضور در موزه و خانه سرایی گنجه و همچنین، بازدید از چند اجرای زنده تئاتر و موسیقی، بخشی از ارزیابی‌های صورت گرفته برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نخجوان بود.

با بررسی‌های صورت گرفته، تالار مجلل حیدرعلی اوف نخجوان به عنوان نخستین گزینه برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام و سالن‌های تئاتر و موسیقی فلامینکو نیز برای نمایش هنرهای نماشی و اجرای موسیقی‌های سنتی ایران انتخاب شد.

راشد در جریان ملاقات با وزیر فرهنگ نخجوان از وی برای حضور در ایران و بازدید متقابل از امکان و امکانات فرهنگی ایران دعوت کرد.

زمان برگزاری هفته فرهنگی ایران در آذربایجان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

