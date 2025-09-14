از «اوپن پیپر» Open Paper تا «آرتفِر تهران»؛ مسیر تازهی هنر ایران
مژده طباطبائی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صنفی نگارخانهداران تهران گفت: برای نیمۀ دوم سال ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ سه رویداد مهم تدارک دیدهایم؛ رویدادهایی که قرار است هم بازار هنر را منسجمتر کنند و هم جایگاه تهران را در سطح منطقه و جهان تثبیت کنند.
به گزارش ایلنا، مژده طباطبایی گفت: پروژۀ آرتفِر تهران با نگاهی راهبردی طراحی شده است؛ تقویت اقتصاد هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و ساختن فرصتهای حرفهای برای گالریها و هنرمندان، هدف اصلی این مسیر است. سه گام پشت سر هم پیشبینی کردهایم: شروع با اوپن پیپر Open Paper در پاییز، ادامۀ مسیر با ماه هنر تهران در زمستان، و رسیدن به نقطۀ اوج در اردیبهشت ۱۴۰۵، یعنی برگزاری آرتفِر هنر مدرن و معاصر ایران با حضور حداکثری گالریها.
به گفته رئیس هیئتمدیرۀ انجمن صنفی نگارخانهداران تهران؛ این حرکت سهمرحلهای تنها به معنای برگزاری چند نمایشگاه نیست، بلکه تلاشی است برای ساختن نهادی تازه در هنر ایران. نهادی که حرفهای، مستقل و در عین حال متصل به جهان باشد.
طباطبائی افزود: آرتفِرها ستونهای بازار هنر در جهان امروز هستند. آنها حلقۀ وصل میان گالریها، هنرمندان، مجموعهداران، موزهها و حتی سیاستگذاران فرهنگیاند. ایران، با تاریخ درخشان و ظرفیتهای معاصر خود، سزاوار آن است که چنین جایگاهی داشته باشد. اما نبود یک آرتفِر بینالمللی در کشور، باعث شده همچنان از صحنۀ اصلی فاصله بگیریم. امروز که کشورهای منطقه با سرمایهگذاریهای بزرگ در حال تعریف آیندهی فرهنگ تصویریاند، ایران نیازمند یک آرتفِر مستقل و جدی است؛ یک رویداد پلتفرممحور که بهمعنای واقعی کلمه کیفیت و اعتبار داشته باشد.
او با بیان این مطلب که آرتفِر تنها یک رویداد نیست؛ بلکه بستری برای آیندهسازی است، گفت: ایران با تمام چالشها و تواناییهایش، بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین بستری است؛ جایی که هم ریشههای فرهنگی ما را پاس بدارد و هم درهای ارتباط با جهان را بگشاید.
انجمن صنفی نگارخانه داران تهران اعلام کرده که جزئیات بیشتر دربارۀ مجموعه رویدادهای آرتفر تهران بهزودی منتشر خواهد شد.