نمایش آثار کامران شیردل در موزه سینما

مجموعه‌ای از آثار کامران شیردل، مستندساز سینمای ایران، از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در پلتفرم هاشور به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم هاشور، همزمان با آغاز نمایش مجموعه آثار کامران شیردل در هاشور، با همکاری موزه سینمای ایران و انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، چهار اثر شاخص از این فیلمساز در قالب برنامه‌ای با عنوان «بازنگاه هاشور» در سالن فردوس موزه سینما اکران خواهد شد.

در این رویداد، فیلم‌های «آیینه‌ها»، «تنهایی اول»، «ندامتگاه (زندان زنان)» و «قلعه» نمایش داده می‌شود و تنی چند از هنرمندان و مستندسازان درباره کامران شیردل و آثار او می‌گویند‌.

این برنامه با حضور هنرمندان و مستندسازان در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

