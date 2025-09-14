«خنیاشهر» در راه است
خنیاشهر نام رویدادی هنری است که به زودی کار خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا، خنیاشهر نام رویدادی هنری است که با مدیریت امیرحسین سمیعی شکل گرفته و به زودی کار خود را آغاز میکند.
خنیاشهر تلاش میکند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمههای موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان میرسد.
در واقع در این رویداد، ترکیب آواز ایرانی معاصر و موسیقی نواحی مختلف ایران را به گوش مخاطب خواهد رساند.
در خنیاشهر، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت. در کنار این خوانندگان استعدادی به موسیقی ایران معرفی خواهد شد.
آهنگساز و تنظیم کننده آثارِ تولید شده در خنیاشهر، امیرحسین سمیعی است.
سمیعی درباره خنیاشهر میگوید: مدتها بود که خلاء حضور موسیقی نواحی مختلف ایران در قالبی تازه را احساس میکردم. موسیقی نواحی ظرفیتهای بسیار بالایی دارد که باید در ظرفی تازه و با شکل و شمایلی به روز، به گوش مخاطب برسد.
خنیاشهر رویدادی کاملا مستقل است که به زودی فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز خواهد کرد.