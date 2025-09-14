خبرگزاری کار ایران
به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود:

رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»

مراسم رونمایی از مجموعه فاخر «استعمارشناسی ایرانی» در سی جلد، روز سه‌شنبه هفته جاری ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور جمعی از فرهیختگان و چهره‌های درخشان علوم انسانی، فرهنگ و هنر و با همکاری شهرداری تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این مراسم در پی اجرای طرح کلان ملی «استعمارشناسی ایرانی» برگزار می‌شود. در این برنامه ملی، محققان، استادان، پژوهشگران، فرهیختگان دانشگاهی و فرهنگی، و اهالی قلم و رسانه گرد هم می‌آیند تا از مجموعه ۳۰ جلدی و پژوهشی «استعمارشناسی» رونمایی شود؛ اثری نفیس که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه و منتشر شده است.

این مجموعه ارزشمند زیر نظر دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در قالب شش مجموعه تخصصی و مستقل تدوین شده که هر یک به ابعاد مختلف پدیده استعمار پرداخته‌اند:

مجموعه اول: استعمارشناسی معرفتی و زبانی

شامل آثاری در زمینه زبان‌شناسی پسااستعماری، استعمارزدایی ذهن، روش‌شناسی گسست از استعمار نو، امپریالیسم زبانی، و تحلیل واژگان پسااستعماری است.

مجموعه دوم: استعمارشناسی نظری و فلسفی

در این مجموعه، موضوعاتی چون نقد فلسفه سیاسی جان لاک، خوانش انتقادی گفتمان شرق‌شناسی، نظریه دوقطبی‌سازی استعمارگران، و نسبت توسعه علمی با امپریالیسم بررسی شده است.

مجموعه سوم: استعمارشناسی به روایت اسناد، منابع و متون

این بخش، روایتی تحلیلی از اسناد دوره‌های صفوی، قاجار، و پساجنگ جهانی دوم ارائه می‌دهد و شامل کتاب‌شناسی تحلیلی استعمارپژوهی، بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا، و منبع‎شناسیِ استعمارپژوهی در جهان عرب است.

مجموعه چهارم: استعمارشناسی فرهنگی و هویتی

تمرکز این مجموعه بر تأثیر استعمار بر هویت به‌ویژه هویت دینی، آموزش، استعمار سایبری، سینما و دگرگونی‌های فرهنگی جوامع تحت سلطه است.

مجموعه پنجم: استعمارشناسی اجتماعی و اقتصادی

در این بخش به موضوعاتی چون سبک زندگی و معماری ایرانی در مواجهه با استعمار، سیاست‌های استعماری کمپانی هند شرقی، و نقش زنان مبلغ انجمن تبلیغی کلیسا در دوره قاجار پرداخته شده است.

مجموعه ششم: استعمارشناسی تاریخی و سیاسی

این مجموعه به بررسی جریان نفوذ استعمار انگلستان در ایران، نقش استعمار در مناسبات غرب آسیا و ایجاد جریان‌های تکفیری، و تأثیر ترجمه بر استعمار و استعمارزدایی در تاریخ معاصر می‌پردازد.

شایان ذکر است پیش از این، ترجمه عربی کتاب «مقدمه مطالعات عالی استعمارشناسی: سیمرغ ایرانی شناخت استعمار بر اساس سی تحقیق برتر» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و مرکز «النجف الاشرف للتالیف والتوثیق والنشر» در شهر بغداد رونمایی شده است.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند جهت حضور و کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه نمایند یا اینکه با شماره ۳-۰۲۱۸۸۰۴۶۸۹۱ داخلی ۲۱۱ (امور ثبت‌نام همایش) تماس حاصل نمایند.

