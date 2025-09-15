مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری مطرح کرد:
رودشوی گردشگری ایران و عراق رونقبخش و ترغیبکننده از بازار همسایه گردشگری است
گردشگری و تحول پایدار شعار هفته گردشگری در ایران است
هفته گردشگری در ایران درست در شرایطی برگزار میشود که سیدرضا صالحی امیری از وضعیت گردشگران ورودی از چین گلایه کرده و گفته است سهم ایران از ۱۶۰ میلیون گردشگر خروجی چین تنها ۱۰۰ هزار نفر است و گردشگری ورودی ایران برخلاف سالهای گذشته و پس از تحولات اخیر در خاورمیانه به شدت کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گردشگری در ایران که همزمان با آغاز روز جهانی گردشگری در تقویم مناسبتهای بینالمللی سازمان ملل برگزار خواهد شد تلاش دارد تا رونق گردشگری داخلی و ترغیب دفاتر مسافرتی برای تلاش در جذب گردشگران خارجی را ترویج کند.
مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری کشور در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: هفته گردشگری امسال با شعار «گردشگری و تحول پایدار» در ایران آغاز میشود و نشست با تشکلهای گردشگری و انجمنهای دوستی ایران و کشورهای مختلف در دستور کار معاونت گردشگری است.
او نشست با انجمنهای دوستی ایران و دیگر کشورها را از جمله انجمن دوستی ایران و چین و انجمن دوستی ایران و عراق را یکی از مهمترین نشستهای هفته گردشگری در ایران خواند و گفت: فارغ از دیپلماسی رسمی و عمومی کشور در حوزه گردشگری، ظرفیت انجمنهای دوستی ایران و کشورهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای غیررسمی در حوزه گردشگری است که شتاب دهنده گردشگری در ایران است.
مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران از برگزاری نشست مشترک ایران و سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس در استان اردبیل در هفته گردشگری خبر داد و گفت: کشورهای عضو همکاری خلیجفارس و عراق به این نشست دعوت هستند و چندین تفاهمنامه در حوزه گردشگری بین المللی میان ایران و کشورهای بازار هدف گردشگری کشور امضا خواهد شد.
مسلم شجاعی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی تولید محتوای بین المللی گردشگری در نمایشگاه گردشگری تهران گفت: از مردم و دانشجویان درخواست میکنیم محتواهای گردشگری بینالمللی و چند زبانه خود را به منظور حضور در جشنواره تولید محتوای بین المللی گردشگری در نمایشگاه گردشگری تهران به معاونت گردشگری ارسال کنند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، حضور ایران در نمایشگاههای بین المللی را یکی از راههای احیای گردشگری ایران خواند و افزود: به دلیل آسیبهای وارده شده به بخش خصوصی گردشگری کشور در جنگ ۱۲ روزه امسال در چند نمایشگاه بین المللی در خارج از کشور پاویون گردشگری جمهوری اسلامی ایران راه اندازی میشود و از بخش خصوصی برای حضور در این نمایشگاهها حمایت خواهد شد.
او گفت: سالهای قبل هزینههایی از بخش خصوصی گرفته میشد و دولت هم سوبسیدی به آنها میداد تا قادر به حضور در نمایشگاههای خارجی باشند اما امسال حمایت صد در صدی از بخش خصوصی صورت میگیرد و گرفتن فضای نمایشگاهی و غرفهسازیها همگی برعهده معاونت گردشگری است.
شجاعی ادامه داد: بخش خصوصی بدون آن که هزینهای انجام دهد فقط در نمایشگاه حضور میباید. تنها هزینهای که بخش خصوصی باید انجام دهد پرداخت پول برای تهیه بلیت رفت و برگشت و هزینه اقامت است.
این مقام مسئول در معاونت گردشگری از برگزاری نمایشگاه گردشگری سیتی گوانجو در چین از ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه خبر داد و افزود: نمایشگاه گردشگری اقلیم کردستان عراق در آبان ماه و نمایشگاه فیتور اسپانیا در بهمن ماه و نمایشگاه گردشگری امیت ترکیه در بهمن ماه و آبان نمایشگاه گردشگری پی. تی. ام پاکستان در فروردین ماه سال آینده و نمایشگاه گردشگری ای. آی. تی. اف باکو در کشور آذربایجان نیز فروردین ماه سال آینده با حضور نمایندگان گردشگری ایران و حمایت صد در صدی معاونت گردشگری کشور برگزار میشود و البته برگزارکننده این نمایشگاهها نیز کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران است.
مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری همچنین درباره برگزاری رودشو گردشگری عراق که قرار است در مهرماه سال جاری و با همت انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران و حضور پرشمار دفاتر خدمات گردشگری کشور در سه شهر بغداد، بصره، نجف و کربلا برگزار شود، اعلام کرد: ما در جایگاه دولت باید تسهیلگر، حمایتکننده و ناظر باشیم. بهعبارتی باید زمین بازی را ایجاد کنیم و قوانین بازی را طراحی کنیم تا بخش خصوصی در زمین بازی آورده اقتصادی داشته باشد و سود کند و با وارد کردن گردشگران خارجی با ایران دلار وارد کشور کند.
مسلم شجاعی تاکید کرد: همه این مسیرها در رویداد معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران هموار خواهد شد.
معاون بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اعلام اینکه برپایی رودشوهای گردشگری اصطلاح مطرح در حوزه گردشگری جهان است، افزود: دو هدف اصلی در برگزاری و معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران شامل زیرساختها و جاذبههای گردشگری و جذب گردشگران خارجی به کشور دنبال میشود.
او با تاکید بر مذاکرات دو و چندجانبه فعالیت گردشگری در رودشوهای گردشگری در خارج از کشور اعلام کرد: رودشوهای گردشگری ایران بستگی به بازار دارد. مثلا در بازار عراق گردشگری زیارتی، سلامت و تفریحی در اولویت است بنابراین فعالینی در رودشوها مورد استقبال هستند که مرتبط با این حوزه باشند.