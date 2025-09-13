نشست خبری پنجمین جشنواره موسیقی کیش برگزار شد/با محوریت بانوان موسیقی نواحی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «فستیوال موسیقی بانوان نواحی ایران» ظهر امروز در خانه موسیقی ایران برگزار شد.

حمید هادی (دبیر هنری فستیوال)، حمیدرضا نوربخش، حمیدرضا حسینی، ابوالفضل صادقی نژاد، ایرج نعیمایی و مریم جلالی (اعضای شورای سیاست‌گذاری) در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای برنامه دونوازی دف و کمانچه توسط دو بانوی موزیسین اجرا شد.

در ادامه کلیپی از چهار دوره گذشته جشنواره پخش شد.

سپس هادی گفت: چهار دوره با همکاری و حمایت معاونت هنری و منطقه آزلد کیش برگزار شد. در این چند روز استادانی را از دست دادیم از جمله یاسینی، جمشید عزیزخانی، امید جهان، استاد بهمن رجبی و بقایی که درگذشتشان را تسلیت می‌گویم.

عدم موازی‌کاری با جشنواره‌های دیگر

او گفت: نظر جشنواره از سال نود و هفت این بوده که با رویداهای دیگر موازی کاری نکنیم. و جشنواره را در هر دوره بازنگری کرده ایم. اولین دوره بزرگداشت هوشنگ کامکار و در جشنواره دوم خالو قنبر از هرمزگان را داشتیم و دوره سوم کرونا بود و دعوتی نداشتیم اما گرامیداشت فاروق کیانی‌پور را داشتیم. دوره چهار برای ابراهیم منصفی بزرگداشت گرفتیم. پنحمین دوره این رویداد را به بانوان نواحی اختصاص دادیم.

تاکید بر نگاه بومی تر

وی گفت: درخشش رنگین کمان نواحی را با این جشنواره در خواهیم داشت. و نهادها و مسئولان کیش همکاری دارند تا با نگاه بومی تر جزیره کیش در جهت ارتقا هویت ایرانی و نمایش فرهنگ و تمدن تلاش کنیم.

او در ادامه به قرائت برخی از بندهای جشنواره پرداخت و گفت: در نهایت معرفی کیش با موسیقی بانوان را خواهیم داشت.

محدویت سنی وجود ندارد

وی بیان کرد: شکل اجرا در قالب رقابتی برای بانوان بدون محدودیت سنی خواهد بود. در کنار موسیقی‌های نواحی تک‌نوازی سازهای بومی را داریم. کنسرت ویژه بتنوتن را در هفته فرهنگی کیش خواهیم داشت.

هادی گفت: مناطق آزاد قوانین مانند کل کشور را دارند و ما هم بر همین اساس عمل خواهیم کرد.

هارپ نماد جشنواره امسال

هادی ادامه داد: ساز نماد ما هارپ است که قدیمی‌ترین در کل دنیاست و قدمتش به دوره ایلامیان تعلق دارد.

او اذعان داشت: فراخوان ماه قبل اعلام شده و آثار تا پانزده مهرماه امکان ارسال دارند. تعداد اعضا حداقل سه و حداکثر شش نفر است و نکته مهم این که گروه‌ها با یک شماره ملی ثبت می‌شوند و شماره های تکراری منجر به حذف یکی از گروه‌ها خواهد شد.

موسیقی پیوند دهنده همه معانی فرهنگی است

در ادامه برنامه مربم جلالی گفت: موسیقی پیوند دهنده همه معانی فرهنگی است. اینبار هم دست به کار شده و من به عنوان معاون صنایع دستی میراث باید بگویم همیشه پبوستی فرهنگی میان هنرها داشته‌ایم . در این پیکر زنان سفیران بوده‌اند و موسیقی و هنر را به سلول سلول نسل‌ها انتقال داده اند. امیدوارم جزیره کیش بتواند برای ایران بانوها سنگ بنایی ابتدایی بگذارد.

او گفت: این همگرایی و انسجام در هنرها و معماری میتواند پیوستاری کامل را در بر گیرد.

صحبت‌های مدیرعامل خانه موسیقی

در ادامه نوربخش درگذشت چهار هنرمند را تسلیت گفت و بیان کرد: امید جهان هم جهان را ساعتی قبل ترک کرد. بهمن رجبی نیم قرن در عرصه موسیقی فعالیت کرد و یکی از استواران تنبک است و شاگردان خوبی تربیت کرد و کتابهای متعدد تدوین کرد.

نوربخش با یاد کردن از بقایی ادامه داد: یک خواننده نواحی عزیزخانی هم طی سه ماه بیمار شدند و رحلت کردند

نوربخش گفت: از زمان برگزاری جشنواره در کیش تا به امروز از وجود این رویداد خوشحال شده‌ایم و دست برگزارکنندگان را به گرمی فشرده‌ایم. حال نیز قرار است در زمینه موسیقی با قدمت نواحی جشنواره برگزار شود. امید داریم این استمرار وجود داشته باشد و متاسفیم م که با تغییر دوات‌ها فاصله‌هایی می‌افتد.

کشف استعدادهای جدید

در ادامه برنامه سیدرضا حسینی گفت: در حوزه موسیقی نواحی جشنواره خیلی اهمیت دارد چون منجر به کشف استعدادها می‌شود. حال استعدادهای ویژه فعال هستند و این ظرفیت بزرگ است که از این بستر استفاده نشده است. همایش هفته قبل ۳۵سفیر به دیدن موسیقی نواحی آمدند.

او در پایان گفت: امیدوارم امسال در زمینه موسیقی نواحی موفق باشیم.

هر چه داریم از مادران است

در ادامه ایرج نعیمایی گفت: تعبیر ما از مام، وطن است و قدمتی تاریخی دارد. مام یعنی مادر. در هنر مدیون مادران هستیم. تعداد کثیری از هنرمندان نواحی و کلاسیک مدسیقی را از مادر اموخته‌اند و نقش خانم‌ها در کم و کیف هنر کمتر از آقایان نیست.

نعیمایی بیان کرد: نسبت به حضور بانوان در موسیقی کم لطفی شده است. عدم وجود بانوان باعث رواج موسیقی‌های بد گو مرسوم شده ایم.

سپس ابوالفضل صادقی نژاد دقایقی صحبت کرد. او گفت: اولین معلمم مادرم بود و سوخت و ساخت چون بانوان جایی در موسیقی نداشتند. الان بابت برگزاری چنین رویدادی خوشحالم.

او از برگزارکنندگان تشکر کرد و گفت: چه خوب که خانه موسیقی با بانوان همراه است.

ژیوار شیخ الاسلامی هم گفت: اولین گروه موسیقی بانوان کرد را من تشکیل دادم و حال فکر می‌کنم این رویداد یک خواب است. چون با مشکلات موسیقی بانوان مواجه بوده ام.

در ادامه آذر هاشمی گفت: من نوازنده و آهنگساز هستم. من از جشنواره‌ها به اینجا رسیده‌ام و بعد داور و دبیر شدم. فکر می‌کنم این فستیوال حرکتی زیبا و مبارک است. موسیقی نواحی بخصوص موسیقی بانوان مظلوم واقع شده و حال فرصتی برای دیده شدن ایجاد شده است.

او در پایان گفت: ما به فرهنگمان و هنرمندانی که از دل جشنواره بیرون می‌آیند میبالم.

نمایش دادن فرهنگ به هنر نیاز دارد

محمدعلی حائری شیرازی مدیر هنری سازمان مناطق آزاد کیش هم گفت: به نمایش گذاشتن فرهنگ یک کشور به هنر نیاز دارد. هنر قله فرهنگ است. جشنواره نواحی بانوان ایران چند جزء دارد؛ یکی بانوان و یکی نواحی است. موسیقی نواحی ریشه آواها و نواهای ایران است. با برگزاری جشنواره می‌خواهیم آبی زلال را از سرچشمه بیاوریم.

پاسخ به سوال ایلنا

در بخش دیگر برنامه هادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره بودجه و تنخواه و همچنین بی اهمیت دانستن رسانه‌ها در ادوار گذشته، گفت: در ارتباط با بوجه نمی‌توانم رقم بگویم و بخشهایی چون تردد را به بخش‌های خصوصی سپرده ایم. درباره هزینه گروه‌ها مشغول انجام بررسی‌ها هستیم و دو بخش تکنوازی و گروه را داریم. قطعا قبل از آمدن گروه‌ها ارقام و مبالغ را اعلام می‌کنیم و می‌پردازیم و انشالله بی‌حاشیه باشیم.

او در ادامه گفت: به رسانه بسیار معتقدم و دلیل حضور شما همین است و اهمیت دارد. جشنواره طی این سه ماه چند بار جابجا شد تا در نهایت برگزاری‌اش میسر شود.

در پایان از پوستر جشنواره رونمایی شد.

