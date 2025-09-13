خبرگزاری کار ایران
در روز سینما ۲۷۹ هزار نفر به سینما رفتند

در روز سینما ۲۷۹ هزار نفر به سینما رفتند
هم‌زمان با روز ملی سینما و اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت، تعداد کل مخاطبان در روز جمعه ۲۱ شهریورماه به ۲۷۹ هزار و ۴۶۱ نفر رسید و بدین ترتیب رکورد تازه‌ای از میزان استقبال روزانه تماشاگران در سال جاری ثبت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، استقبال چشمگیر مخاطبان سینماهای سراسر کشور از فیلم‌های حاضر در چرخه اکران باعث شد تا هم‌زمان با فرارسیدن اعیاد ربیع‌الاول و میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم و ۲۱ شهریور روز ملی سینما، رکورد تازه‌ای از میزان تعداد تماشاگران سینمای ایران در یک روز از سال جاری به ثبت برسد.

بر اساس آمار احصا شده از مجموعه‌ها و پردیس‌های سینمایی سراسر کشور، روز گذشته درمجموع ۲۷۹ هزار و ۴۶۱ مخاطب به تماشای فیلم‌های روز سینمای ایران نشستند و فروشی بالغ‌بر ۱۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به ثبت رسید.

همچنین با توجه به آمار موجود، شهرهای تهران با ۱۰۰,۷۷۶، مشهد با ۳۰,۰۷۷، اصفهان با ۱۹,۴۰۱، شیراز با ۱۳,۶۰۷، و کرج با ۱۱,۱۴۰ مخاطب به‌عنوان ۵ شهر نخست در فهرست پرمخاطب‌ترین شهرهای کشور در روز ملی سینما معرفی شدند.

بر اساس این گزارش پردیس سینمایی کوروش با ۱۰,۹۵۹، پردیس سینمایی ایران مال با ۹,۲۱۶،  پردیس سینمایی هویزه با ۵,۵۱۹، پردیس سینمایی لوتوس مال با ۵,۴۳۶، و پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب نیز با ۴,۷۵۱ مخاطب در روز ۲۱ شهریور، عنوان ۵ سینمای نخست را به خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است در راستای سیاست‌های مردمی سازی و عدالت فرهنگی، هم‌زمان با روز ملی سینما و به پیشنهاد سازمان سینمایی و با موفقت شورای صنفی نمایش با همراهی و تعامل میان صاحبان آثار، سینماداران و پخش‌کننده‌ها، بلیت سینما در سراسر کشور به‌صورت نیم‌بها عرضه شد؛ اقدامی که استقبال پرشور مخاطبان را به همراه داشت و درنهایت منجر به ثبت رکوردی تازه شد.

برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با همکاری صنوف سینمایی و استقبال گسترده مردم نشان داد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حوزه سینما می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر مشارکت اجتماعی، رونق اقتصادی سینما و تقویت پیوند میان مردم و هنر هفتم شود.

