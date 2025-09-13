گلس هاوس پخش کننده «پیر پسر» در آمریکا شد

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «پیر پسر» به کارگردانی اکتای براهنی که این روزها بر پرده سینماهای کشور در حال اکران است یکی از گزینه‌های احتمالی برای معرفی نماینده ایران به آکادمی اسکار سال ۲۰۲۶ است.

این فیلم سینمایی پیش از این برنده جایزه بزرگ جشنواره روتردام شده است.

تهیه‌کنندگی «پیر پسر» را بابک حمیدیان و حنیف سروری به طور مشترک برعهده دارند.

انتهای پیام/