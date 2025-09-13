همزمان با آغاز به کار پاویون ایران در نمایشگاه بینالمللی CITIE انجام شد؛
گفتوگوی زنده مدیر پاویون ایران با تلویزیون گواندونگ چین
شبکه تلویزیونی گواندونگ چین در بازدید از پاویون ایران در نمایشگاه بینالمللی گردشگری CITIE گوانجو، گزارشی ویژه از حضور ایران تهیه کرد و مصاحبهای زنده با مدیر پاویون گردشگری ایران انجام داد.
به گزارش ایلنا، مجری این شبکه روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور در پاویون ایران در هفدهمین دوره این نمایشگاه، ضمن ابراز خرسندی از حضور ایران در این رویداد بینالمللی، غرفه کشورمان را یکی از زیباترین و متفاوتترین غرفههای نمایشگاه خواند.
محمدحسین صوفی مدیر پاویون ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این گفتگوی زنده، با اشاره به جایگاه نمایشگاههای بینالمللی گردشگری، این رویداد را بستری ارزشمند برای معرفی توانمندیهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشورها و نزدیکی ملتها برشمرد.
او تأکید کرد: حضور ایران در این نمایشگاه فرصتی است تا با نمایش جلوههایی از معماری و فرهنگ ایرانی در قالب پاویون کشورمان، مردم استان گواندونگ را به سفر به ایران دعوت کنیم و میزبان آنان باشیم.
مدیر پاویون ایران همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در چنین رویدادهایی، تسهیل تردد گردشگران بین دو کشور و فراهم آوردن زمینههای توسعه همکاریهای گردشگری است که با حضور فعال در نمایشگاههای معتبر بینالمللی پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، پاویون گردشگری ایران برای نخستین بار به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در نمایشگاه بینالمللی گردشگری چین (CITIE) برپا شد. این پاویون صبح جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ طی مراسمی باشکوه با حضور محمدحسین صوفی مدیر پاویون ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حریری سرکنسول ایران در گوانجو و میهمانان بینالمللی و نمایندگان گردشگری کشورمان آغاز به کار کرد.
این رویداد که امسال هفدهمین دوره آن برگزار میشود، طی سه روز در شهر گوانجو میزبان بیش از ۴۰ کشور و منطقه گردشگری از سراسر جهان است.
در پاویون گردشگری ایران، ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به معرفی ظرفیتها و خدمات خود میپردازند. حضور فعال بخش خصوصی کشورمان در این رویداد، فرصتی برای معرفی جاذبهها، تعاملات بینالمللی و توسعه همکاریها در بازار چین به شمار میرود.
در جریان برگزاری این نمایشگاه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با حضور در غرفه کشورمان ضمن خوشامدگویی به شرکتکنندگان ایرانی، از حضور ایشان در این نمایشگاه قدردانی کرد.
همچنین استاندار استان گوانجو با حضور در پاویون ایران، مراتب استقبال و همراهی خود را به مدیر غرفه ایران اعلام داشت.
نمایشگاه CITIE گوانجو از ۲۱ تا ۲۳ شهریورماه ادامه داشته و پیشبینی میشود با استقبال گسترده مردم و فعالان گردشگری چین همراه شود.