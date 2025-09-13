خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی هیئت‌ انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

معرفی هیئت‌ انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
کد خبر : 1685234
لینک کوتاه کپی شد.

سیاوش ستاری دبیر بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، هیئت‌ انتخاب آثار صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  ستاد خبری جشنواره آیینی‌سنتی، با حکم سیاوش ستاری دبیر بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، محمدحسین ناصربخت، حسین کیانی و علی شمس به‌عنوان هیئت‌ انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره منصوب شدند.

محمدحسین ناصربخت مدرس، نویسنده و پژوهشگر تئاتر است. او دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس دارد و سال‌ها در زمینه نمایش‌های آیینی و سنتی فعالیت پژوهشی و آموزشی کرده است.

حسین کیانی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر است. وی فارغ‌التحصیل رشتهٔ کارگردانی از دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز کارشناسی ارشد همین رشته از دانشکدهٔ هنر دانشگاه تربیت مدرس است. کیانی صاحب سبک است و نمایش‌هایش به داشتن «هویت ایرانی» معروف هستند. 

علی شمس نمایشنامه‌نویس و کارگردان معاصر تئاتر است. او تحصیلاتش را در رشته سینما و تئاتر در مقطع کارشناسی ارشد تئاتر و هنرهای اجرایی دانشگاه ساپینزای رم گذرانده است و از هنرمندان و پژوهشگران تئاتر ایران است.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود. 

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. و از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی