همزمان با مسابقات جهانی کشتی؛
روایت «شگرد» از سیدآباد تا میدان انقلاب
مستند «شگرد» که با روایتی از تلاش کشتیگیران روستای سیدآباد توانست در جشنواره فجر، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند شود در سینما بهمن واقع در خیابان انقلاب تهران به نمایش درمیآید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران مستند «شگرد» همزمان با مسابقات جهانی کشتی روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سینما بهمن برگزار میشود.
این برنامه که به صورت ویژه برای دانشآموزان رشته علوم انسانی در نظر گرفته شده است به همت مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و سازمان سینمایی سوره برگزار خواهد شد.
«شگرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی جعفر صادقی محصول مرکز مستند سوره در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر سال ۱۴۰۳ سیمرغ بلورین بهترین مستند را از آن خود کرد.
این مستند با رویکرد فراتهران است و با زاویه دیدی متفاوت سراغ داستان تأسیس باشگاه کشتی «اندیشه» در روستای سیدآباد رفته؛ روایتی دلنشین از جوانانی که با تلاش و اراده، فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه را متحول کردند و راهی برای دوری از آسیبهای اجتماعی، به ویژه اعتیاد ساختند.
مؤسسه فرهنگی بهمن سبز با هدف ترویج نگاه تحلیلی به سینمای انقلاب و تقویت سواد رسانهای نسل جوان، از تمامی دانشآموزان و دانشجویان علاقهمند دعوت میکند تا در این تجربه فرهنگی شرکت کرده و در شکلگیری گفتمان نوین سینمایی انقلاب اسلامی سهیم باشند.