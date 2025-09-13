خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با مسابقات جهانی کشتی؛

روایت «شگرد» از سیدآباد تا میدان انقلاب

روایت «شگرد» از سیدآباد تا میدان انقلاب
کد خبر : 1685208
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «شگرد» که با روایتی از تلاش کشتی‌گیران روستای سیدآباد توانست در جشنواره فجر، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند شود در سینما بهمن واقع در خیابان انقلاب تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران مستند «شگرد» همزمان با مسابقات جهانی کشتی روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سینما بهمن برگزار می‌شود.

این برنامه که به صورت ویژه برای دانش‌آموزان رشته علوم انسانی در نظر گرفته شده است به همت مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و سازمان سینمایی سوره برگزار خواهد شد.

«شگرد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جعفر صادقی محصول مرکز مستند سوره در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر سال ۱۴۰۳ سیمرغ بلورین بهترین مستند را از آن خود کرد.

 این مستند با رویکرد فراتهران است و با زاویه دیدی متفاوت سراغ داستان تأسیس باشگاه کشتی «اندیشه» در روستای سیدآباد رفته؛ روایتی دلنشین از جوانانی که با تلاش و اراده، فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه را متحول کردند و راهی برای دوری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ ویژه اعتیاد ساختند.

مؤسسه فرهنگی بهمن سبز با هدف ترویج نگاه تحلیلی به سینمای انقلاب و تقویت سواد رسانه‌ای نسل جوان، از تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند دعوت می‌کند تا در این تجربه فرهنگی شرکت کرده و در شکل‌گیری گفتمان نوین سینمایی انقلاب اسلامی سهیم باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی