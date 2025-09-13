«خار و خاک» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا، فیلم «خار و خاک» به کارگردانی حسن محمدی درامی اجتماعی است که در تهران فیلمبرداری شده و به تازگی آماده نمایش شده است.

بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از:

امید زندگانی، مختار سائقی، ابراهیم شجاعی، حسن محمدی، مجیدشهریاری، فاطمه شکری، فرحناز منافی ظاهر، امیر شریفی، امین سلطانی، الهام کلاتگی، لیلا افشار، داود کبیر، هادی چلبی، سعید سلمان پور، فریدون ایمانی، زهرا دامیار، ناصرالدین رخشانی، رضا جلالی، زهرا کریمی، مریم دارابی، امیرعباس اسمری، سعید شجاعی، حمید تقی خوانی، سردار افصلی، فرهاد شیری، امیربختیاری

بازیگران کودک عبارتند از:

یسنا قلی پور، فاطمه پاشایی، سارینا حسین خواه، سید متین روحی، نیوشا شیر علی، امیر علی گل کار، کیارش علی بخشی

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:

نویسنده کارگران و تهیه کننده حسن محمدی، دستیار یک افشین عطری، دستیار دو مینا پیروز، دستیار سه مبینا سلطانی، عکاس صحنه مریم دارابی، مدیر صحنه مینا پناهنده، دستیار صحنه خدیجه شایسته، مدیر تولید حمید حسنی، دستیار تولید امیر حضرتی، مجری طرح موسسه نگاه افق و رسانه شعله فیلم، مدیر تصویربرداری مانی محمدی فر، دستیار تصویر محمدصادق خدارضائی و امیر حسین لطفی، برنامه ریز مونا جلالی، برنامه ریز حمید تقی خانی، مجری گریم هما عسگری، دستیار گریم آقا ایمان نجفی سیاوشان، دستیاران گریم خانم شادی حبیبی و شبنم حبیبی، منشی صحنه ریحانه قدیری و نسترن الهیان، صدابردار سید محمد امین طباطبایی، دستیار صدا محمد مهدی رضا نژاد و پدرام رضانژاد، طراح لباس لیلا مقدم، دستیار لباس آرزو بختیاری، مدیر تدارکات سعید سلمان پور، دستیار تدارکات زینب نوروزی، تدوین و صداگذاری و اصلاح رنگ حسین سلیمی، مشاور و کارشناس انتظامی:، سرهنگ دوم رضا شمس

هنروران انتظامی:

علیرضا شعبان زاده، حمیدرضا تیموری، امین نوری، سروان علیرضا شعبانزاده، سروان امین نوری، ستوان دوم سید مهدی سیدعلی، سروان مسعود کاکاوندی، ستوان دوم امیرحسین مهرپرور

انتهای پیام/