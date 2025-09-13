ترکیه اولین میزبان خارجی کنسرت علیرضا قربانی

به گزارش ایلنا، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در تهران، هفته آینده سه شب برگزار می‌شود و به اجراهای خود در پایتخت پایان می‌دهد.

بدین ترتیب محوطه باز استادیوم آزادی چهارشنبه تا جمعه، ۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۱ میزبان آخرین اجراهای «ایرانم» در تابستان امسال خواهد بود. با احتساب این تمدید، اجرای شهریور به ۱۷ شب رسید.

بلیت‌فروشی اجراهای جدید از ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

علاقمندان برای تهیه بلیت صرفا از طریق سایت ایران تیک به نشانی irantic. com و اپلیکیشن توبانک قابل دریافت از سایت tobank. ir اقدام کنند. بلیت‌های خریداری شده از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متفرقه معتبر نیستند و به خسارت مالی برای خریداران منجر خواهد شد.

همچنین اعلام می‌شود، اجراهای خارج از کشور تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی از ترکیه آغاز می‌شود.

اولین اجرای خارج از کشور تور کنسرت «ایرانم» دوشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) در سالن حربیه (Harbiye Cemil Topuzlu) شهر استانبول خواهد بود.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند. حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار این کنسرت شامل قطعاتی از جمله نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تور کنسرت «ایرانم» در تهران خرداد ۱۴۰۴ به مدت ۱۳ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با حضور بیش از ۸ هزار نفر برگزار و با استقبال مخاطبان مواجه و به دلیل آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متوقف شد.

