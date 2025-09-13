دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی برگزار شد

به گزارش ایلنا، دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات، انجمن موسیقی شمیرانات و شمال تهران و موسسه فرهنگی- هنری آوای ترانه کوک، روز جمعه ۲۱ شهریورماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در دومین رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی بیش از ۳۵ شرکت کننده در سنین مختلف حضور داشتند که با نواختن آثار ماندگار موسیقی نظیر آثاری از ناصر چشم‌آذر، انوشیروان روحانی، فریبرز لاچینی و جواد معروفی و همچنین قطعات معروف آهنگسازان غیر ایرانی به هنرنمایی پرداختند. از مهمان‌های ویژه این برنامه می‌توان به سپهر قاضی، کامران آزاد، سجاد طاهری، نائیرا گریگوریان، شقایق صدر، عرشیا روشن قلب و آرین بهاری اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم محمدحسین قائدرحمت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: موسیقی زبان مشترک بین همه زبان‌ها است. موسیقی با صدا و سکوت شکل می‌گیرد و نیازی نیست برای درک آن زبان خاصی بلد باشیم. در هر جای این کره خاکی باشیم، موسیقی زبان احساس ما خواهد بود و در طول زندگی بشر در غم و شادی او بوده و خواهد بود. موسیقی نه تنها هنری است برای لذت بلکه امروزه پزشکان به عنوان ابزاری برای درمان در حوزه موسیقی درمانی از آن استفاده می‌کنند. امروزه شاهد حضور هوش مصنوعی در صنعت موسیقی هستیم و اطمینان دارم به کمک آن خواهد آمد اما تنها چیزی که نمی‌تواند انسان و موسیقی را جدا کند، نیاز انسان به موسیقی است.

وی ادامه داد: اولین دوره از این برنامه در فضای کوچک‌تری در موزه موسیقی برگزار شد و امسال به فرهنگسرای نیاوران آمده‌ایم. دومین رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی با هماهنگی انجمن موسیقی استان، انجمن موسیقی شهرستان و موسسه آوای ترانه کوک و گالری نیک پیانو و گالری نِل پیانو روی صحنه رفته است. مهدی خرمی نژاد، مدیرعامل انجمن موسیقی استان، مهدی کاظمی مسئول انجمن موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد شمیرانات از بازوهای اجرایی ما هستند که جا دارد بار دیگر از آن‌ها تشکر کنم.

مهدی خرمی‌نژاد، مدیرعامل موسسه فرهنگی- هنری آوای ترانه کوک دیگر سخنران این مراسم بود و عنوان کرد: برگزاری دومین دوره رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی محقق نمیشد مگر با حمایت بی‌دریغ قائد رحمت و مهدی کاظمی که امیدوارم این حمایت‌ها تداوم داشته باشد. در این دوره سیاست‌گذاری ما این بود که علاوه بر اجراهای حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای شرکت‌کننده‌ها، نگاهی هم به کشف استعداد داشته باشیم و شرایطی را برای دیده شدن افرادی که کمتر امکان حضور روی صحنه و برگزاری کنسرت دارند را فراهم کنیم. معتقدیم نوجوانان باید از اجراهای کوچک محک بخورند و خود را مورد آزمون قرار بدهند. در انجمن موسیقی استان تهران تلاش کردیم با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه موسیقی برای اولین بار به شکل رسمی برگزار شود و خبرهای خوبی هم در راه است تا جوانان را در این کارگاه‌ها با فضای حرفه‌ای کشور بیشتر آشنا کنیم.

سروش سمیعی نیک، مدیرعامل گالری نیک پیانو اظهار داشت: ما حوزه‌ای را برای فعالیت انتخاب کردیم که بتوانیم از جهات مختلف پاسخگوی نیازهای هنرمندان عریز خصوصاً نوازنده‌های ساز پیانو باشیم. در تمام سال‌های فعالیت خود، خدمت‌رسانی و ایجاد ارتباط دوطرفه را سرلوحه خود قرار دادیم و خوشحالم امشب در این دوره از رسیتال پیانو به نوع دیگری کنار هنرمندان، هنرجویان و ستاره‌های آینده موسیقی کشور باشیم. موسیقی هنری جدا نشدنی از مردم است و هر چقدر در این عرصه فعالیت شود، باز هم جای کار باقی می‌ماند.

خشایار روحی، مدیرعامل موسسه نل پیانو عنوان کرد: فرهنگسرای نیاوران امشب یک شب خاطره‌ساز را میزبانی می‌کند. هنرمندان در سنین مختلف خصوصاً نوجوانان بسیاری را به فضای حرفه‌ای موسیقی کشور معرفی کرد. هر کدام از این عزیزان با تلاش و حمایت خانواده‌ها و البته دست‌اندرکاران حوزه موسیقی و افرای چون ما که همیشه آرزوی خدمت‌رسانی به هنرمندان را داریم، می‌توانند آینده‌ای درخشان داشته باشند و برای کشور عزیزمان حتی در عرصه بین‌المللی افتخارآفرین باشند. به نظر من نمی‌تواند کسی در حوزه اجرایی موسیقی فعالیت کند و چشم‌انداز حمایتی از هنرمندان و علاقه‌مندان به این عرصه را در سر نداشته باشد.

کاظمی، مسئول انجمن موسیقی شمیرانات با اشاره به استقبال از دوره قبل این رسیتال گفت: از آنجا که سال گذشته با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شدیم، این دوره با همکاری مهدی خرمی نژاد، محمد خرمی نژاد، مهرداد خرمی نژاد و موسسه آوای ترانه کوک برگزار کردیم تا بتوانیم امسال به بهترین شکل برگزار کنیم. ما شرکت‌کننده از ۶ تا ۴۰ سال در کنار هم دیدیم و حتی برخی از این عزیزان تنها چند ماه است که تحت آموزش قرار گرفته‌اند. خوشحالیم که شرکت‌کننده‌هایی از خوزستان، گیلان، تبریز، اصفهان و دیگر شهرها میزبانی کردیم.

محمدحسین قائدرحمت در این اتفاق مهم نقش پررنگی داشتند و بسیار از ایشان سپاس‌گذارم. ما کارگاه‌هایی را با هزینه بسیار کم یا رایگان برگزار می‌کنیم که همگی به همت آقای قائدرحمت است.

در ادامه برنامه، گروه «آوای سکوت» به سرپرستی محمد سرآبادانی به اجرای قطعات موسیقی پرداختند، امیر عظیمی، هلیا ورمزیار، پویان عسگری، هانی خادم‌بقا، دینا داداشی، فاطیما ایزدی راد، راشین جعفری و هلیا حسین‌پور اعضای این گروه را تشکیل می‌دادند.

در پایان این برنامه از سپهر قاضی، کامران آزاد زرآبادی، الهام جمالی پویا، نائیرا گریگوریان، آرین بهاری، مهدی جعفرزاده، امید شیرین، مرتضی اماملو، شقایق صدر، حمید کاظمی، عرشیا روشن قلب، امیر کریمی، سجاد طاهری، کیارش حسن زاده تقدیر به عمل امد.

مهرداد خرمی نژاد، محمد خرمی نژاد، سروش سمیعی نیک، آرشیا مستوفی شرق، خشایار روحی، سام شرف زاده، مینا آتشی، فائزه محمودی، ندا جوانکیش، مهناز احمدیان، امیرحسین شایسته‌منش و ندا ندایی دیگر عوامل تیم اجرایی دومین رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی بودند.

فاطمه کرمی، تینا آرین نژاد، م‌ها سادات گروسی، رادین توسلی، بلکا مجتهد زاده، حسنا محبی، نیکا گلرنگ، پارسا پنجی، ترنم یاقوتی، رادمان نعمتی، الینا فاتحیان، نیلا گلرنگ، جانا مهرنگی، ساینا احمدی، آرمین ابرقویی، خانم آیناز رسولی، مهشاد دبرزنی، جانان هاشم زاده، رایا خواستار، محمد مهدی کرمی، پویان بهادری، فاطمه یمینی نژاد، امیر مهدی کرمی، ترنم سادات روحانی، کیانا فرهمند نیا، هیدی خنجری، رکسانا بهادری، امیر ارسلان مزرعه، گلسا گشتاپور، آذر کشاورزی، شایگان خدادادی، هما بهرامی، باران غفاری، امیر محمد قلندر، آناهیتا ثقفی، سیاوش مرندیان، رزا مرندیان، آریا آهنی زاده نوازنده‌هایی بودند که قالب دومین رسیتال پیانو کلاسیک و ایرانی به اجرا پرداختند.

