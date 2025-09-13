رحیم عزت بقایی و جمشید عزیزخانی به خانه ابدی رفتند
مراسم تشییع دو هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی رحیم عزت بقایی و جمشید عزیزخانی، صبح امروز مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع پیکر دو هنرمند عرصه موسیقی، رحیم عزت بقایی و مرحوم جمشید عزیزخانی، صبح امروز شنبه بیست و دوم شهریور با حضور جمعی از هنرمندان و خانوادههای درگذشتگان مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. در ادامه پیکرها تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا (سلام الله علیها) بدرقه شدند.
محمد الهیاری (مدیر عامل بنیاد رودکی)، بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی)، حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل دفتر موسیقی)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران) شهرام صارمی، کوروش سلیمانی، علی مغازه ای، حسین پرستار، محمد مهدی گورنگی، حمیدرضا عاطفی، حبیب صبور، ارشام مودبیان، ابوالفضل صادقی نژاد، هادی ارزم، محمد علی مراتی، احمد صدری، داود گنجهای، ایرج راد، فاضل جمشیدی، سیدعباس عظیمی، کامران همت پور، داود منادی، نصیر حیدریان، محمدرضا صفی مسئولان و هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.
بقایی صدابرداری حرفهای و محبوب
در ابتدای برنامه حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) گفت: وقتی خبر درگذشت استاد بقایی را به من دادند واقعا اندوه بسیار وجودم را گرفت. او از زمانی که در استودیوی طبقه پنجم تالار وحدت کار میکرد همواره پذیرای دوستان هنرمندش بود و بعدها که خانه موسیقی تاسیس شد.
نوربخش گفت: او از هنرمندانی بود که همواره در فعالیتهای صنفی حضور مستمری داشت. اگر ما مسئلهای در حوزه تخصصی صدابرداری داشتیم همیشه پیشنهاداتی متنوع داشتند.
جمشید عزیزخانی با معرفت بود
نوربخش گفت: هنوز داغ بقایی تازه بود که خبر درگذشت جمشید عزیزخانی را به ما دادند. او هنرمندی با معرفت بود. زمانی که مدتی قبل با من تماس گرفت، گفت در بیمارستان است. من تصور کردم نارسایی معمولی است و حالش بد نیست چون خودش هم گفت حالش خوب است. واقعا باور نمیکردم به این زودی به سفر ابدی برود.
نوربخش تاکید کرد: او رفیق باز و بی ادعا بود و او را انسانی بزرگ میدانم.
رضا ملکوتی (صدابردار پیشکسوت عرصه موسیقی) و محمدرضا دارابی (موسیقیپژوه) افراد دیگری بودند که درباره جمشید عزیزخانی و صفات اخلاقی و کاری او صحبت کردند.
محمدرضا دارابی پس از پایان صحبتهای خود در فراق عزیزخانی قطعهای را به زبان کرمانشاهی اجراکرد.
صحبتهای ایرج راد درباره بقایی
در بخش دیگری از مراسم ایرج راد نیز با حاضران صحبت کرد.
او گفت: درباره زندهیاد بقایی صحبت بسیار است. او از جمله هنرمندانی بود که از ادوات مختلف صداهایی را روی صحنه خلق کرد.
راد افزود: بقایی در عرصه موسیقی آوازی و ضبط آنها یکی از مهم ترینها بود. و خب بسیاری از هنرمندان مایل بودند که رحیم بقایی صدابردار آثارشان باشند.
راد در پایان گفت: اگر به صفات برجسته بقایی اشراف داشتیم الان جمعیت بیشتری باید به مراسم میآمد.
اگر عزیزخانی کرمانشاه دفن میشد حال افراد بسیاری اینجا بودند
حسام لرنژاد (خواننده و فرزند حشمتالله لرنژاد از خوانندگان کرمانشاه) نیز در وصف عزیزخانی جملاتی را بیان کرد.
او گفت: او از بزرگمردان موسیقی کرمانشاه بود و اگر این مراسم در شهر کرمانشاه برگزار میشد قطعا شاهد جمعیت باشکوهتری بودیم. زیرا مردم عزیز این خطه میدانند که مرحوم عزیزخانی چه خدمات ارزندهای را انجام داده است.
رامین بقایی فرزند رحیم بقایی و سبا عزیزخانی فرزند زندهیاد جمشید عزیزخانی هم در بخش پایانی با حضار صحبت کردند.
جمشید عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. رحیم عزت بقایی نیز در سن ۸۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.