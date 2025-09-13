به گزارش خبرنگار ایلنا، آرمین امیریان عکاس ایرانی از حضورد خود در نمایشگاه «آرت‌اِوُل ۲۰۲۵: صدایی از نامعین‌ها / تعریف نشده‌ها» خبر داد.

این رویداد روز گذشته جمعه بیست و دوم شهریورماه توسط انجمن هنری لندن در گالری ساچی افتتاح شده است.

آرمین امیریان، با اثر «مبارزان» از مجموعه «تاتاریخِ‌یخ» خود در این رویداد حضور دارد. اولین نمایشگاه انفرادی مجموعه «تاتاریخِ‌یخ» در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹ خورشیدی) در گالری اعتماد برگزار شد و جدیدترین سولوی این مجموعه در جولای امسال به کیوریتوری اکسوآرت‌لب و میزبانی گالری ST در ایتالیا به نمایش درآمد.

در تعریف مجموعه‌ی «تاتاریخِ‌یخ» آمده است: «یخ، شکل/حالت جامدِ آب است که با افزایش فشار، دمای انجمادِ آن کاهش می یابد.»

این نمایشگاه به کیوریتوری نلسون کین، و مدیریت انجمن هنری لندن از تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴) برقرار است.

انجمن هنری لندن میزبان نمایشگاه بین‌المللی گروهی بزرگی با عنوان ArtEvol 2025 : Voices from the Undefined در گالری Saatchi در انگلستان خواهد بود.

اثر آرمین امیریان با عنوان «تاتاریخِ‌یخ»

درباره نمایشگاه «ArtEvol»

نمایشگاه «ArtEvol» بر هنرمندان نوظهوری و متفاوتی تمرکز دارد که آینده‌ای خلاقانه و پیشرو برای هنر معاصر رقم می‌زنند و به‌طور جمعی، انگیزه‌ها و تنش‌های عاطفی‌ای را بررسی می‌کنند که در واژه‌ی «Evol» تجسم یافته است؛ واژه‌ای که در زمینه‌ی چشم‌انداز هنری امروز به معنای «تکامل» به کار می‌رود.

عنوان «ArtEvol» به‌طور استعاری نمایانگر جنبش هنری نوظهور و در حال تغییری است که در کشاکش میان فناوری/تکنولوژی و بدن، خود و دیگری، واقعی و خیالی شکل می‌گیرد. این نمایشگاه بر شیوه‌هایی تمرکز دارد که از مرز میان‌رشته‌ها، هویت‌ها و فرم‌های فرهنگی عبور می‌کنند و پاسخ‌هایی باز و نامحدود به پیچیدگی‌های زمانه‌ی ما ارایه می‌دهند. این هنرمندان به دنبال تایید در سیستم‌ها و نظام‌های تثبیت‌شده نیستند، بلکه همچنان از موقعیت‌های «تعریف نشده» صدای خود را به گوش می‌رسانند. آرت‌اِوُل می‌کوشد چارچوبی گفت‌وگو محور را فعال کند که در آن این شیوه‌های نوین و نوظهور واقعا شنیده شوند و به همان اندازه در نهادهای جریان اصلی دیده شوند؛ نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان احتمالات و امکان‌هایی برای خودِ آینده.

هدف این نمایشگاه معرفی زبان‌های خلاقانه‌ی جدید، ناشناخته و تعریف نشده‌ای است که در پاسخ به جهانی همواره در حال تغییر هستند. این رویداد نه ‌تنها به دنبال تجربه‌های بصری تازه است، بلکه بازاندیشی در رابطه‌ی میان هنر و واقعیت را نیز فرا می‌خواند.

انجمن هنری لندن با هدف ترویج ایده‌های هنرمندان جوان و مستقل، یکی از برگزارکننده‌های نمایشگاه‌های هنری در بریتانیاست که با نهادهای معتبری مانند کالج هنری لندن، موزه تیت، ویکتوریا و آلبرت، ساچی، ساتبیز و … همکاری می‌کند.

