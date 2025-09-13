نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، همزمان با ۲۱ شهریور روز ملی سینمای ایران، نسخه مرمت شده فیلم «باشو غریبه کوچک» اثر ماندگار بهرام بیضایی در پلتفرم فیلم‌نت منتشر شد.

این نسخه چند روز پیش در هشتاد و دومین فستیوال ونیز موفق به دریافت جایزه شیر بهترین فیلم مرمت‌شده بخش «ونیز کلاسیک» جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ۲۰۲۵ شد.

«باشو غریبه‌ کوچک» که چهار سال طعم توقیف را چشیده است تنها یک فیلم نیست، بلکه بیانیه‌ای درباره همزیستی اقوام ایرانی، پایان جنگ و انسان‌دوستی است. «باشو غریبه‌ کوچک» در سال‌های مختلف و رای‌گیری‌های گوناگون داخلی و خارجی از سینماگران و منتقدان سینمایی به‌عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شده است.

سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی و عدنان عفراویان در نقش «باشو» از جمله بازیگران این محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در یک بمباران پسرکی به نام باشو که ویرانی خانه و خانواده‌اش را به چشم دیده، خود را پشتِ یک ماشین باری می‌اندازد و خوابش می‌برد و هنگامی که چشم می‌گشاید به جنگلی در شمال ایران رسیده است. او از ترسِ انفجارهای عملیاتِ راه‌سازی می‌گریزد و در آن سوی بیشه به شالیزارِ زنی به نامِ نایی می‌رسد که با دو فرزندِ خردسال و در غیابِ شوهرش زندگی و کار می‌کند. نایی به باشو نان و آب می‌دهد و می‌کوشد بداند کیست و زبانش را بفهمد، اما زبان پسرک برای او قابل فهم نیست...

انتهای پیام/