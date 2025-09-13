گزارشی از یازدهمین روز جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان
یازدهمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان در حالی روز گذشته در تالار رودکی برگزار شد که زمان خیری داور بخش نی به حضور پررنگ و حداکثری بانوان نینواز در جشنواره اشاره کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، یازدهمین روز از این جشنواره روز گذشته جمعه ۲۱ شهریورماه با اختصاص به آواز و ساز نی در تالار رودکی برگزار شد.
در ابتدای این روز شرکت کنندگان بخش آواز در حضور هیات داوران متشکل از مظفر شفیعی، هنگامه اخوان و حمیدرضا نوربخش به صحنه رفتند و قطعات آوازی خود را خواندند.
با استراحتی کوتاه نوازندگان نوجوان و جوان با ساز نی اجراهای خودشان را برای داوران این بخش یعنی عبدالنقی افشارنیا، زمان خیری و فرهاد زالی انجام دادند.
زمان خیری نوازنده نی، مدرس دانشگاه و هنرستان موسیقی و داور بخش نی جشنواره ملی موسیقی جوان در حاشیه داوریهای این ساز گفت: جشنواره موسیقی جوان در به جریان انداختن موسیقی خیلی تاثیرگذار بوده علیالخصوص در این چند سال اخیر، چون بچههایی را میبینم که شرکت کردهاند و با عزم راسختری نسبت به بقیه همکارها و همکلاسیهای خودشان به موسیقی پرداختهاند. درواقع یک جور تکاپو و تلاش مضاعف در آنها ایجاد شده است و احساس میکنم که بعد از جشنواره آنهایی که موفق شدهاند همدیگر را پیدا میکنند و بهم میرسند. با همه این موارد میتوان گفت که جشنواره موسیقی جوان موفق بوده است از این جهت که این افراد آزموده، به هم متصل میشوند و در جشنوارههای داخلی و خارجی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: جشنواره موسیقی جوان در کشف استعدادها بسیار موثر واقع شده است. این جشنواره چون در سطح بالایی از توان هنری برگزار میشود به جوانان برگزیده شخصیت جدیدی داده و دید هنری نسبت به خودشان و فعالیت گذشتهشان پیدا کردند و شکل جدیدی برای ادامه راهشان به آنها میدهد.
این نوازنده نی با بیان اینکه سطح جشنواره هر سال بالاتر میرود؛ اظهار داشت: هرساله حضور خانم و آقایان به خصوص خانمها بیشتر شده و افرادی که برگزیده میشوند به نظر من خیلی دقیقتر و آمادهتر از گذشته حاضر میشوند و سطحشان هم بالاتر میرود.
خیری گفت: با توجه به اینکه من مراکز دانشگاهی و علمی و آموزشی کشور حضور دارم، مخاطبین ساز نی در دانشگاهها و مراکز آموزشی بسیار کم است ولی در جشنواره موسیقی جوان بیشترین مخاطب را در ساز نی داشتهایم و این خیلی ارزنده بوده است.
داور ساز نی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه این جشنواره خیلیها را به سمت ساز نی کشانده؛ بیان داشت: خوشبختانه نقش جشنواره در گرایش جوانان به سمت ساز نی بسیار درخشان بوده و امیدوارم معضل اجرای آینده این جوانان در کشور که بحث هزینه اجاره سالنهاست مرتفع شود.
زمان خیری با اشاره به حمایت از برگزیدگان جشنواره جوان گفت: امیدوارم در بخش سیاستگذاری تدابیری در نظر گرفته شود که برگزیدگان جشنواره بتوانند به لحاظ اجرای صحنهای و تولید آلبوم فضایی برایشان باز و مهیا شود. از طرفی دیگر با هماهنگی بتوان آثار این جوانان از شبکههای رادیویی و تلویزیونی نیز پخش شود. اگر چنین شود تحولی هم به گوش مخاطبین کشور خواهیم داد.
خیری درباره همکاری نهادهایی چون شهرداری و سازمان زیباسازی در حمایت از برگزیدگان جشنواره افزود: میشود در همکاری با این سازمانها عکس برگزیدگان جشنواره در بیلبوردهای شهری به نمایش در بیایید. همیشه که نباید عکس موزیسینهای معروف در این فضاها باشد.
این نوازنده نی در پایان صحبتهای خود خاطر نشان کرد: اگر به جشنواره موسیقی جوان بیشتر اهمیت داده شود پربارتر میشود. به نظر من این جشنواره وزنهای برای موسیقی کشور است. هر چقدر بیشتر به این جشنواره ارج بگذاریم به موسیقی رسمی و درست کشورمان ارج گذاشتهایم.
امروز در دوازدهمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان شرکت کنندگان در بخش دف دستگاهی و قانون به اجرا میپردازند.
برای مشاهده اجراها بهصورت زنده روی لینکها کلیک کنید:
https://www.aparat.com/nay_ir/live
https://www.instagram.com/nfym.iran
https://www.youtube.com/live/IeYX-OxUsCw?si=uTd1clF7YDvpifdX