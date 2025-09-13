خبرگزاری کار ایران
«برو» از گروه «بیمرز» منتشر شد+صوت
«برو» تازه‌ترین قطعه گروه موسیقی «بیمرز» با صدای کسری احدیان منتشر شد.

به گزارش ایلنا، گروه موسیقی «بیمرز» تازه‌ترین قطعه خود را با عنوان «برو» منتشر کرد؛ اثری که با صدای کسری احدیان شکل گرفته است.

ترانه و آهنگ این قطعه را کسری احدیان سروده و ساخته و تنظیم، میکس و مسترینگ آن بر عهده مهدی نیکخواه بهرامی بوده است. رضا محمودی نیز نوازندگی لید گیتار را در این اثر اجرا کرده است.

گروه «بیمرز» در تیرماه سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد و تنها یک سال بعد نخستین کنسرت رسمی‌اش را در زنجان برگزار نمود.  تاکنون سه قطعه رسمی از «بیمرز» منتشر شده و اعضا در حال آماده‌سازی آثار تازه‌ای هستند. نخستین آلبوم رسمی گروه نیز پاییز امسال منتشر خواهد شد.

 

