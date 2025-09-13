حضور جهانی مستند «فصل انگور» در چهار جشنواره بینالمللی
مستند «فصل انگور» به کارگردانی و تهیهکنندگی ابراهیم حصاری با مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش، در فاصله یک ماه، در چهار جشنواره معتبر جهانی پذیرفته شد.
به گزارش ایلنا، این فیلم در بیستوپنجمین جشنواره بینالمللی مستند Flahertiana روسیه (۱۹ تا ۲۵ سپتامبر) به نمایش درمیآید و سپس در نهمین جشنواره فیلم مستند Filmamad ترکیه (۲۶ تا ۳۰ سپتامبر) در بخش مسابقه و چهار بخش رقابتی حضور خواهد داشت. همچنین «فصل انگور» در یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم Shimla هند (۵ تا ۷ سپتامبر) و نهمین جشنواره مستند DokuBaku آذربایجان (۱۳ تا ۱۹ اکتبر) نیز روی پرده خواهد رفت.
این مستند با پخش بینالمللی توسط شرکت مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی در حال عرضه جهانی است.
ابراهیم حصاری، دبیر چهار دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش، تاکنون ۸ فیلم کوتاه و مستند ساخته و فیلمبردار بیش از ۱۰ اثر کوتاه و مستند بوده است. او در کارنامه هنری خود حضور در بیش از ۳۰ جشنواره داخلی و بینالمللی و کسب ۲۰ جایزه در رشتههای عکاسی، فیلمبرداری و کارگردانی را ثبت کرده است. آخرین ساخته داستانی او، فیلم «بلوط»، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنوارههای مومبای هند و ASSK کانادا شد.
«فصل انگور» روایت زندگی پیرمردی است که همسرش با بیماری سختی دستوپنجه نرم میکند و تلاش عاشقانه او برای بهبودی همسر، دستمایه این مستند است.
عوامل تولید مستند «فصل انگور» عبارتند از
با زندگی: فاطمه حصاری، حسن حصاری، زندهیاد بهاره محیطآبادی، زندهیاد حاجیه عشقی، حسن عبدی، حسین حصاری، علیاکبر حصاری، زهرا حصاری، نرگس حصاری، تدوین:رضا شیخلانی، محمد غریبی، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم حصاری، دستیار فیلمبردار: مرتضی آسیابری، نورپرداز: ابوالفضل شکیبا، امور فنی: علی شاهحسینی، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، صدابردار: محسن باطانی، دستیار صدابردار: محسن سهچوبی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، صداگذار: مهیار سلیمی، آهنگساز: سیاوش حیدری، طراح گرافیک و پوستر: علی دلزندهروی، آنونس: بهمن ارک، مشاور کارگردان: حمیرا یاسری، دستیار کارگردان: مجید محمدیپناه، برنامهریز: کتایون اجتهادی، منشی صحنه: آیناز ایقانی، عکاس: محمدرضا چایفروش، زیرنویس: رضا تاریوردی، مدیر تولید: عباس تقیآبادی، مدیر، تدارکات: حسن حصاری، حمل و نقل: علیرضا حصاری، مشاور رسانه و روابط عمومی: رضا پورزارعی