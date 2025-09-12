به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، حمیدرضا اردلان دبیرهجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان درباره جایگاه مرحوم یاسینی گفت: ماموستا سید علاءالدین یاسینی استاد بی‌بدیل الحان خانقاهی و مقام‌های دف بود. کسانی که به این درجه از تسلط، دانایی و معرفت در حوزه آئین‌های خانقاهی می‌رسند تعدادشان در استان کردستان و شهرهای وابسته به دیگر استان‌هایی که شهرهای کرُدنشین دارد، بسیار محدود است و استاد یاسینی یکی از معدود افراد شاخص این عرصه بود.

وی در ادامه افزود: ماموستا یاسینی استادی بی‌بدیلی بود که این هنر و آئین را متعلق به مردم می‌دانست و هرگز سعی نکرد از این هنری که سینه به سینه از طریق خلیفه‌ها و مشایخ کُرد به او رسیده بود به عنوان یک دارایی شخصی استفاده کند.

دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان همچنین عنوان کرد: بنابراین ماموستا یاسینی علاقمند به کسب موقعیت‌های این جهانی از طریق ودایع آئینی نبود؛ او علاقه به نمایش در مکان‌ها و زمان‌های غیر اصولی و تعریف نشده در نسبت با حقیقت دف و الحان قدسی نداشت. به همین دلیل او شغلی داشت و از طریق کار یدی امرار معاش می‌کرد. بله او یک مکانیک بود. این در حالی است که سید علاء الدین از محبوبیت فراوانی برخوردار است.

اردلان گفت: به لحاظ ویژگی الحان خانقاهی، سید علاءالدین یاسینی، لحن و آواز بیرون گرا داشت. تمام آن چیزی که در درونش بود را می‌توانستیم در لحظه اجرا درک کنیم و بشناسیم و با آن حیات معنوی پیدا کنیم. در دف نوازی هم افراط و تفریط نداشت. مقام‌ها را بسیار با قدرت اجرا می‌کرد و دچار راه‌هایی در اجرا که حالت‌های نمایشی را بر تداعی معنا ترجیح می‌دهد، نبود. در واقع خلاف اصول دف نوازی که بنیان‌های نهاده شده دارد، حرکت نمی‌کرد.

وی درباره برخی ویژگی‌های اجرای مرحوم یاسینی افزود: ترکیب آواز و دف و تسلط بیکران ماموستا یاسینی به تمام الحانی که در سبک‌های مختلف خانقاهی اجرا می‌شود و همچنین دف نوازیش، او را به شخصیتی صاحب لحن، دوست داشتنی، مردمی و قابل قبول در کل استان کردستان و مناطق کُردنشین تبدیل کرده بود. من از صمیم قلب درگذشت این هنرمند را تسلیت می‌گویم.

این محقق موسیقی همچنین عنوان کرد: دف و آواز خانقاهی یک پدیده جامع و فراگیر است. هر کسی در میان جوانهای کردستان به جایی در عرصه آواز و دف رسیده حتما تحت تاثیر سیدعلاءالدین یاسینی و دیگر خلیفه‌های این حوزه آیینی بوده است. اینها دارایی و معرفت شنیداری خودشان را میان یکدیگر تقسیم می‌کنند.

دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در ادامه افزود: طبیعتا فرزندان و نوادگان این افراد تحت تاثیر لحن آن‌ها قرار می‌گیرند، منتهی در مکتب دف خانقاهی و آواز کردستان ما چند چهره شاخص داریم؛ یکی خلیفه کریم صفوتی و دیگری خلیفه غوثی است.

مرحوم ماموستا صدیق یاسینی پدربزرگوار سید علاالدین و سید متین و سید ماهان فرزندان گرامی ایشان دف نوازان برجسته و مبرز بوده و هستند.

حمیدرضا اردلان ادامه داد: سیدعلاءالدین یاسینی سال هاست در جشنواره ملی موسیقی جوان سمت داوری داشت؛ در داوری این دوره از جشنواره که چند روز قبل تشریف آوردند نیز به این دلیل که بسیاری از نوازندگان از شهرهای دیگر می‌آیند و خانقاه را ندیده‌اند ما تقاضا کردیم یک آئین خانقاهی بر روی صحنه اجرا شود؛ که در آنجا سیدعلاءالدین یاسینی به عنوان میدان دار در کنار خلیفه سلامیه و آقایان مرادی و علیرضا غوثی آخرین آئین خانقاهی خودش را بر صحنه این جشنواره ملی موسیقی جوان برپا و متجلی کردند.

انتهای پیام/