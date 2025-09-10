بهمن رجبی نوازنده پیشکسوت درگذشت

گزارش ایلنا، بهمن رجبی نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک بر اثر عارضه قلبی در ۸۷ سالگی در منزل خود درگذشت.

بهمن رجبی، متولد ۱۳۱۸ د رشت متولد شد، از سال ۱۳۵۰ فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه تکنوازی و دو نوازی تمبک و همکاری با سازهای ملودیک را آغاز کرد. آخرین اجرای او در این زمینه مربوط به سال ۱۳۸۴ با ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی بود.

از آثار شاخص او می‌توان به قطعه‌ی مشهور «گفتگوی چپ و راست» اشاره کرد که در جلد دوم کتاب آموزش تمبک وی منتشر شده است. وی همچنین در تک‌نوازی تمبک ابداعات مهمی داشت، از جمله افزودن ۱۱ نوع ریز به تکنیک‌های این ساز.

بهمن رجبی علاوه بر نوازندگی، نویسنده و محقق موسیقی ایران بود و چهار کتاب منتشر کرده است؛ دو کتاب تحقیقی با عنوان «تنبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف» و دو کتاب آموزشی برای دوره‌های ابتدایی، متوسطه و عالی تنبک. آثار آموزشی او شامل تمرین‌ها و قطعاتی است که با ریتم‌های ملودیک موسیقی ایرانی تلفیق شده‌اند.

