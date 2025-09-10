بهاره رهنما با «یازده یازده» را اجرا میکند
بهاره رهنما با «یازده یازده» را در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میبرد.
به گزارش ایلنا، بهاره رهنما پس از اجرای نمایش «یاقوت»، این بار با نمایش «یازده یازده» با پردیس تئاتر شهرزاد بازمیگردد.
این اثر نوشته نیل لیسبون و با ترجمه فهیمه زاهدی و دراماتورژی و کارگردانی بهاره رهنما روی صحنه میرود.
داستان نمایش، روایت مردی است که پس از حادثه انفجار برجهای دوقلو، در خانه معشوقهاش گرفتار میشود.
در کنار بهاره رهنما، مهیار اسلامی و رضا حیدری به ایفای نقش میپردازند.
عوامل اجرایی «یازده یازده»: نویسنده: نیل لیسبون | مترجم: فهیمه زاهدی | کارگردان و دراماتورژ: بهاره رهنما | مجری طرح و مدیر تولید: امیرحسین غفاری | مشاور پروژه: امیر آسانی | با تشکر از: محمود زندهنام | طراح صحنه و نور: رسول دلریش | آهنگساز: امیر صدیقیان | طراح لباس: شیوا شهلایی | مشاور رسانه و روابط عمومی: جعفر پاکزاد