خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهاره رهنما با «یازده یازده» را اجرا می‌کند

بهاره رهنما با «یازده یازده» را اجرا می‌کند
کد خبر : 1684266
لینک کوتاه کپی شد.

بهاره رهنما با «یازده یازده» را در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایلنا، بهاره رهنما پس از اجرای  نمایش «یاقوت»، این بار با نمایش «یازده یازده» با پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد.

این اثر نوشته نیل لیسبون و با ترجمه فهیمه زاهدی و دراماتورژی و کارگردانی بهاره رهنما روی صحنه می‌رود.

داستان نمایش، روایت مردی است که پس از حادثه انفجار برج‌های دوقلو، در خانه معشوقه‌اش گرفتار می‌شود.

در کنار بهاره رهنما، مهیار اسلامی و رضا حیدری به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل اجرایی «یازده یازده»: نویسنده: نیل لیسبون | مترجم: فهیمه زاهدی | کارگردان و دراماتورژ: بهاره رهنما | مجری طرح و مدیر تولید: امیرحسین غفاری | مشاور پروژه: امیر آسانی | با تشکر از: محمود زنده‌نام | طراح صحنه و نور: رسول دلریش | آهنگساز: امیر صدیقیان | طراح لباس: شیوا شهلایی | مشاور رسانه و روابط عمومی: جعفر پاکزاد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی