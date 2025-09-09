«تَخَطی» مراحل پایانی پستولید را سپری میکند
میکائیل دیانی کارگردان جوان سینما در سومین تجربه فیلم کوتاه داستانی خود، به سراغ یک فیلم پلیسی جنایی رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی مراحل نهایی پستولید خود را سپری میکند.
«تخطی» فیلمی جنایی پلیسی است که به ماجرای خفتگیریهای خیابانی میپردازد. این اثر پس از تجربه درام سیاسی «مدیر مدرسه» که در بستر اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ ایران شکل گرفت، تلاشی دیگر از این کارگردان برای مواجهه با یک پدیده اجتماعی ملتهب دیگر است.
در فیلم کوتاه تخطی که محصول مرکز رشد و توانمندسازی سازمان هنری رسانهای اوج است، امیر نوروزی، آرش فلاحتپیشه، سیاوش چراغیپور، محمد موحدنیا، مهدی حسنزاده و احسان صاحبدادی نقشآفرینی کردهاند.
عوامل «تخطی» عبارتند از: کارگردان: میکائیل دیانی، تهیه کننده: سیدهادی آقاجانی، نویسنده: بنیامین هفتلنگ، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: اسماعیل علیزاده، مدیر صدابرداری: علی کیان ارثی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه و لباس: سید حسام حسینی، طراح گریم: زهرا بابایی، آهنگساز: مسعود سخاوتدوست، مدیر تولید: سجاد بابایی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: محمد رسولی، دستیاران کارگردان: محمدحسین کریمی، نازنین زهرا احتشامی، منشی صحنه: معصومه سادات موسوی، مدیر تدارکات: حسین واقفی، عکاس و فیلم بردار پشت صحنه: امیرحسین غضنفری، مشاور رسانهای: رکسانا قهقرایی.