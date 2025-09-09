خبرگزاری کار ایران
نامه سرگشاده مشاور احمدی‌نژاد به پزشکیان و قالیباف؛

ضرورت بازنگری فرهنگی در برنامه هفتم توسعه کشور

علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بازنگری در حوزه فرهنگ در چارچوب «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی زارعی نجفدری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: اگرچه برنامه هفتم نسبت به شش برنامه گذشته از واقع‌بینی بیشتری برخوردار است، اما در بخش فرهنگ فاصله قابل‌توجهی با جایگاه واقعی خود دارد و ناترازی‌های متعددی در حوزه‌های «فهم فرهنگ»، «برنامه‌ریزی فرهنگی» و «مدیریت اجرایی فرهنگی» مشاهده می‌شود.

به گفته‌ی زارعی نجفدری، از مجموع ۲۴ فصل برنامه هفتم، در ۷ فصل به‌صورت عمومی و در ۱۷ فصل به‌طور خاص، نارسایی‌هایی وجود دارد که در قالب ۵۰ مورد در ۱۰ محور اصلی احصا شده است؛ از جمله در حوزه‌های تمدنی، اقتصاد و اجتماع، زنان و خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ عمومی و رسانه، گردشگری و میراث فرهنگی، دیپلماسی و سیاست خارجی و فضای مجازی.

وی با یادآوری نامه ۱۶ صفحه‌ای خود در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ خطاب به رئیس‌جمهور وقت (شهید دکتر سیدابراهیم رئیسی) خاطرنشان کرد که به دلیل حوادث و شرایط خاص کشور، آن موضوع پیگیری نشد و اکنون با ابلاغ قانون برنامه هفتم به دولت، ضرورت اقدام جدی در این زمینه بیش از گذشته احساس می‌شود.

زارعی نجفدری در این نامه دو پیشنهاد مشخص ارائه کرده است:

۱. ایجاد سازوکار قانونی میان دولت و مجلس برای الحاق اصلاحیه یا متمم به قانون برنامه هفتم در حوزه فرهنگ.

۲. تشکیل کمیسیونی سه‌جانبه با حضور نمایندگان دولت، مجلس و صاحب‌نظران مستقل برای بررسی ابعاد موضوع و ارائه راهکار در مدت ۴ تا ۶ ماه.

وی در پایان تأکید کرده است که بخشی از کاستی‌های برنامه ناشی از نبود اجماع در میان متولیان فرهنگی درباره «فهم فرهنگ»، «جامعیت فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی» است و نگاه جامع باید همه مؤلفه‌های فرهنگی اعم از دین و مذهب، ادبیات و زبان‌ها، هنر، آداب و رسوم اقوام و رفتارها و گفتارهای اجتماعی را دربرگیرد.

