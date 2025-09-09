ضرورت بازنگری فرهنگی در برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش ایلنا، علی زارعی نجفدری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: اگرچه برنامه هفتم نسبت به شش برنامه گذشته از واقع‌بینی بیشتری برخوردار است، اما در بخش فرهنگ فاصله قابل‌توجهی با جایگاه واقعی خود دارد و ناترازی‌های متعددی در حوزه‌های «فهم فرهنگ»، «برنامه‌ریزی فرهنگی» و «مدیریت اجرایی فرهنگی» مشاهده می‌شود.

به گفته‌ی زارعی نجفدری، از مجموع ۲۴ فصل برنامه هفتم، در ۷ فصل به‌صورت عمومی و در ۱۷ فصل به‌طور خاص، نارسایی‌هایی وجود دارد که در قالب ۵۰ مورد در ۱۰ محور اصلی احصا شده است؛ از جمله در حوزه‌های تمدنی، اقتصاد و اجتماع، زنان و خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ عمومی و رسانه، گردشگری و میراث فرهنگی، دیپلماسی و سیاست خارجی و فضای مجازی.

وی با یادآوری نامه ۱۶ صفحه‌ای خود در ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ خطاب به رئیس‌جمهور وقت (شهید دکتر سیدابراهیم رئیسی) خاطرنشان کرد که به دلیل حوادث و شرایط خاص کشور، آن موضوع پیگیری نشد و اکنون با ابلاغ قانون برنامه هفتم به دولت، ضرورت اقدام جدی در این زمینه بیش از گذشته احساس می‌شود.

زارعی نجفدری در این نامه دو پیشنهاد مشخص ارائه کرده است:

۱. ایجاد سازوکار قانونی میان دولت و مجلس برای الحاق اصلاحیه یا متمم به قانون برنامه هفتم در حوزه فرهنگ.

۲. تشکیل کمیسیونی سه‌جانبه با حضور نمایندگان دولت، مجلس و صاحب‌نظران مستقل برای بررسی ابعاد موضوع و ارائه راهکار در مدت ۴ تا ۶ ماه.

وی در پایان تأکید کرده است که بخشی از کاستی‌های برنامه ناشی از نبود اجماع در میان متولیان فرهنگی درباره «فهم فرهنگ»، «جامعیت فرهنگ» و «مهندسی فرهنگی» است و نگاه جامع باید همه مؤلفه‌های فرهنگی اعم از دین و مذهب، ادبیات و زبان‌ها، هنر، آداب و رسوم اقوام و رفتارها و گفتارهای اجتماعی را دربرگیرد.

