آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت

به گزارش ایلنا، در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و به‌منظور گسترش خدمات درمانی،صندوق اعتباری هنر ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان قرآن و عترت را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ از طریق پیام رسان اختصاصی صندوق هنر به نشانی honarcredit.ir/app و یا سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir انجام خواهد داد.

خدمات بیمه تکمیلی سال جاری با همکاری بیمه آسیا در در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با سه سقف قیمتی و پوشش‌های متفاوت ارائه شده است تا هر فرد بنا بر شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب کند.

در طرح امید، هر عضو از مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان،۶۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان پرداخت می کند و ۷۱ درصد حق بیمه یعنی یک میلیون و۵۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان توسط صندوق پرداخت می شود.

در طرح آرامش، هر عضو از مبلغ سالانه ۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ۳ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان پرداخت می کند و ۵۵ درصد آن یعنی ۴ میلیون و ۸۱۸ تومان توسط صندوق پرداخت می شود.

در طرح رفاه نیز از مبلغ مبلغ سالانه ۱۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، صندوق، ۴۴ درصد آن یعنی ۷ میلیون و ۲۲ هزارو ۴۰۰ تومان توسط صندوق پرداخت می شود و عضو ۸ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت می‌کند.

حق بیمه سالانه بیمه عمر و حوادث اعضا صندوق اعتباری هنر مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است. این بیمه نامه برای بیمه شده اصلی بیمه درمان تکمیلی الزامی است.

ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق برای اعضا و خانواده تحت تکفل آنان آزاد است و هر عضو می‌تواند با طی مراحل ثبت نام در یکی از طرح های بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و همچنین والدین تحت تکفل (تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی) را در همان طرح ثبت نام کند.

شایان توجه است؛ خدمات بیمه تکمیلی این دوره از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برقرار خواهد بود.

برای مشاهده و دانلود جداول تعهدات، شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/