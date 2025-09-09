خبرگزاری کار ایران
آغاز اکران فیلمی درباره شهدای غواص در هنرو تجربه

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «زیر آب‌های سوزان» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیه‌کنندگی شیما پور سهم الدین، توسط گروه سینمایی هنر و تجربه شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریورماه با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، شیما پور سهم الدین تهیه‌کننده فیلم  در ابتدای  این برنامه با تشکر از حضور مخاطبان گفت: از مهمان‌نوازی‌ گروه هنر و تجربه و مخاطب تهرانی قدردانی می‌کنم. این دومین بار است که هم من، هم آقای مسعود احمدی و هم تیم ما در «هنر و تجربه» اکران داریم. ابتدا لازم می‌دانم تشکر کنم که مجدداً فیلم ما را پذیرفتند. این موضوع باعث افتخار ماست.

وی افزود: فیلمی که ما ساختیم درباره شهدای غواص، به‌ویژه شهدای غواص استان فارس است و تمامی فیلم‌برداری آن نیز در داخل آب انجام شد. طبیعتاً این مسیر با شرایط سخت و پیچیدگی‌های خاص خود همراه بود، اما تلاش کردیم نگاهی کاملاً انسان‌دوستانه به فیلم داشته باشیم. هدف ما این بود که جنگ را نه از زاویه شلوغی و جلوه‌های پرهزینه، بلکه از دیدگاهی انسانی، ساده و مینیمال روایت کنیم. در واقع، کوشیدیم اثری اکسپریمنتال ارائه دهیم که بیش از هر چیز بر بُعد احساسی تکیه دارد.

مسعود احمدی کارگردان و نویسنده این فیلم نیز با تشکر از مخاطبانی که از شیراز و تهران برای تماشای فیلم  آمده بودند گفت: این دومین فیلم و اکران ما در هنر و تجربه پس از فیلم «مهاجران» است که دو سال پیش اکران شد، مطمئناً فیلم سوم ما نیز در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درخواهد آمد.

وی ادامه داد: ما باید فیلم‌هایی بسازیم که اندیشه‌ساز باشند، نه آثاری صرفاً متکی بر حضور چهره‌های مطرح سینما. سینما نباید صرفاً محدود به پایتخت باشد و در شهرهای دیگر  نیز سینما در شهری غیر از پایتخت، جریان اصلی خود را دنبال  کند؛ ازاین‌رو امیدوارم در آینده نزدیک، شیراز به پایتخت سینمای ایران بدل شود.

