آزاده حسینجانی (نگارگر و مینیاتوریست) در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
از دیدگاه من هنر نامحدود است/ هر نمایشگاه هنری یک پروژه تحقیقاتی است
تجربه لذت بخش حضور در حراج دبی
آزاده حسینجانی، مینیاتوریست به ایلنا گفت: سبکم بر پایه نگارگری بنا شده است و الهام گرفته از آثار اساتید نگارگری و به ویژه استاد فرشچیان است، اما با تغییرات خاص خودم و تلاش برای جلوگیری از تکرار آثار گذشته، همیشه سعی کردهام خلاقیت و نوآوری را در آن جاری کنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هنرهای بصری و تجسمی ایرانی در صورت تداوم فعالیت هنرمندان عرصههای مختلف ادامه حیات خواهد داد؛ چه بسا تمام هنرها در تمام کشورها باید به این استمرار اهمیت دهند. اما این تمام ماجرا نیست. از آنجایی که معمولا هنرهای زیرشاخه عرصه تجسمی به صورت انفرادی تولید و ارائه میشوند، موضوع مهمتر را باید برگزاری رویدادهای هنری از جمله نمایشگاهها و رویدادها تلقی کرد. در این میان هنرهای تلفیقی و نوآورانهتر جای خود دارند.
آزاده حسینجانی مینیاتوریست درباره این اهمیت و جزییات دیگر با ایلنا گفتگو کرد. او به خلق مینیاتور روی چرم میپردازد و گروه هنری آزاده را تاسیس کرده است.
حسینجانی همچنین اخیرا در نمایشگاه جهانی هنر دبی حضور یافته بود. این رویداد به تاریخ دوم تا پنجم ماه مه در سه مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد. این رویداد را به عنوان بزرگترین نمایشگاه فروش آثار هنری در خاورمیانه میشناسند. حسینجانی در این رویداد در قالب مجموعه «شعرهای خاموش من» به ارائهی نقاشیهای مینیاتوری بر روی چرم، حکاکی، و تلفیق شعر با خطوط ایرانی، پرداخته است.
برگزاری نمایشگاه «نبض آزادگی» که در روزهای چهاردهم و پانزدهم شهریورماه در گالری مرجان برگزار شد، بهانهای برای این گفتگو با آزاده حسینجانی است. در این رویداد، آثار آزاد هنرمندان با رویکردی مستقل و خلاقانه به نمایش درآمد تا مخاطبان به این واسطه با جلوههایی از هنر آزاد و بیمرز روبرو شوند.
آزاده حسینجانی، برگزار کننده رویداد «نبض آزادگی» در ابتدای صحبتهایش به سوابق هنریاش پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۵ نقاشی ایرانی روی چرم را به عنوان تخصص خود انتخاب کردم و از همان زمان به طور جدی مسیر حرفهای خود را دنبال کردهام و پس از مدتی، آموزش را نیز آغاز کردهام . طی این سالها در حدود ۶۰ نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت داشتهام و تجربههایی کسب کردهام که هر یک چالشهای خاص خود را داشت.
وی درباره نخستین تجربه برگزاری نمایشگاه گفت: پس از مدتی، درخواستهای مکرر علاقمندان باعث شد اولین نمایشگاه خود را بدون هیچ تجربهای حدود پنج سال پیش برگزار کنم. هنرمندانی که قبلاً تجربه نمایشگاه نداشتند، آثارشان کارشناسی شد و نمایشگاه بسیار معنوی و پرباری با آثار فاخر برگزار شد. با گذشت زمان و افزایش فعالیتها، احساس کردم باید مدیریت خاص و مدبرانهای بر این رویدادها داشته باشم تا کلاسها، کارگاهها و نمایشگاهها را با شیرازهای محکم و سازماندهی شده پیش ببرم.
حسینجانی در ادامه اظهار داشت: قطعاً در این مسیر چالشهای زیادی وجود داشت، اما خدا را شاکرم که مسیر هموار شد و امروز در خدمت علاقهمندان هستیم. مدیریت چنین فعالیتهایی نیازمند برنامهریزی دقیق برای منابع، زمان، کادر اجرایی و ایجاد ارتباط معنادار میان هنرمندان و مخاطبان است تا کلاسها و محافل هنری به شکل موفقیتآمیز اجرا شوند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به سبک و سیاق کاریاش پرداخت.
او گفت: در سبک هنری خود سعی کردهام خلاقیت و بدعت داشته باشم و هر آنچه که به من الهام میشود و حس میکنم، به تصویر بکشم. تمامی مراحل خلق آثار، از ساخت بوم چرمی تا اجرای نهایی، توسط خودم انجام میشود و هیچ محدودیتی برای تجربههای نوین قائل نیستم.
حسینجانی ادامه داد: مدتی است گروهی از بانوان سرزمینم را گرد هم آوردهام که تحت آموزش من فعالیت میکنند و با همکاری یکدیگر، محصولاتی خلق میکنند که بخشی از نمایشگاه «نبض آزادگی» را تشکیل میدهند و این همکاری گروهی، تجربهای دلنشین و ارزشمند است و اعضای گروه بخشی از آثار را تولید میکنند و بخشی دیگر روی آن قلم میزنند و نقاشی میکنند و تمامی این مراحل زیر نظر من انجام میشود.
وی با بیان اینکه تمامی محصولات با بستهبندیهای خاص و برند شخصی ایشان آماده عرضه به علاقهمندان شده است، اظهار داشت: هدف ما از این همکاری گروهی و نمایشگاه، ایجاد فضایی برای بروز خلاقیت و عرضه آثاری با کیفیت و منحصر به فرد است و امیدوارم که با همان عشقی که این آثار خلق شدهاند، مورد استقبال مخاطبان و هنردوستان قرار گیرند.
همکاری گروهی و رونمایی آثار بانوان
وی درباره فلسفه برگزاری نمایشگاه «نبض آزادگی» و فعالیت گروه هنری تحت آموزش خود، اظهار داشت: این نمایشگاه شامل آثار شخصی من است و در کنار آن، گروه هنری «آزاده» که مدتی است تحت آموزش من فعالیت میکنند نیز معرفی میشود و این گروه به شکل جمعی و گروهی کار میکند و هماهنگی میان اعضای آن بسیار چشمگیر است.
وی افزود: هر بخش از محصولات کاملاً دستساز توسط یکی از اعضای گروه انجام میشود و این نوع همکاری باعث ایجاد همافزایی و هماهنگی خاصی میشود و هدف من از این روند، تقویت روحیه کارآفرینی همدلانه و شکوفایی توانایی بانوان سرزمینم بوده است.
حسینجانی ادامه داد: در این نمایشگاه تعدادی از آثار اعضای گروه رونمایی و معرفی میشوند و امیدوارم که این اقدام با استقبال علاقمندان هنر مواجه شود و تأثیر مثبت خود را در راستای توانمندسازی بانوان و توسعه فعالیتهای هنری گروهی نشان دهد.
وی با اشاره به ارزش والای کارآفرینی گروهی اظهار داشت: این روند نه تنها به خلق آثار هنری منحصر به فرد منجر میشود، بلکه به ارتقاء مهارتها و تقویت اعتماد به نفس بانوان هنرمند کمک میکند و در نهایت هدف اصلی من این است که این فرآیند به بار بنشیند و نتایج ملموسی برای اعضای گروه داشته باشد.
روایتی از همکاری جمعی
حسینجانی درباره فرایند برگزاری نمایشگاههای هنری و توسعه فعالیت گروه هنری «آزاده» اظهار داشت: از ایده تا اجرای یک نمایشگاه، تمامی مراحل در واقع یک پروژه مستقل و کامل است و این فرایند شامل تحقیق، طراحی و عملیاتی کردن طرح مورد نظر میشود و هر نمایشگاه نیازمند پروسه تحقیقاتی دقیق است که میتواند به یک بیانیه خاص نمایشگاهی منجر شود.
وی افزود: انتخاب زاویه دید و چشمانداز مناسب برای نمایشگاه، میتواند دیدگاه منحصر به فردی به هنرمندان حاضر بدهد و حتی در خلق اثر آنها مؤثر باشد و این زاویه دید همچنین پنجرهای نورانی در برابر دیدگان مخاطبان ایجاد میکند و باعث میشود تجربه بازدید برای آنها ملموستر و عمیقتر باشد.
حسینجانی ادامه داد: یکی از موارد قابل توجه در هر نمایشگاه، دعوت از اساتید و هنرمندان برجسته است و حضور اساتید راهنما به پیشرفت فکری و هنری هنرمندان کمک میکند و به کشف دیدگاههای شخصی هنرمندان یاری میرساند و این روند، اتحاد موضوعی و انسجام فکری آثار را در هر نمایشگاه تقویت میکند.
وی با بیان اهمیت این فرآیند تصریح کرد: با ایجاد چنین فضایی، هنرمندان بهتر میتوانند دیدگاه خاص خود را بشناسند و مسیر خلق اثر خود را به شکلی مؤثر و خلاقانه دنبال کنند و این امر نه تنها به کیفیت آثار کمک میکند، بلکه تجربه حضور در نمایشگاه را برای هنرمندان و مخاطبان عمیقتر و غنیتر میسازد.
نوای قلم من از عمق روح الهی برمیخیزد
حسینجانی درباره سبک نقاشی ایرانی مدرن خود اظهار داشت: سبک نقاشی ایرانی مدرن به سبک من، نوای قلم من است که برخاسته از اعماق روح و دلتنگی برای خداست و این عشق الهی در وجود هنرمند میجوشد و او را بر آن میدارد تا پیامهای الهی را به تصویر بکشد.
وی افزود: این به تصویر کشیدن صرفاً نقاشی نیست، بلکه هر هنر اصالت وجودی خود را دارد و میتواند الهامبخش و حیاتبخش باشد و زمانی که در امواج الهی هنر غوطهور میشویم، درمییابیم که هنر بیحد و مرز و سرشار از نور است و هنرمند تنها فیلتری است که عشق الهی را پس از عبور از وجود خود، به تصویر میکشد.
حسینجانی ادامه داد: در این مسیر، اثری خلق میشود که همکاری میان خدا و هنرمند را نشان میدهد و این اثر به طور طبیعی امضای هنرمند را در دل خود دارد؛ منظور از امضا، امضای هنری نیست، بلکه معنایی است که هنرمند به اثر میدهد.
پایه سبکم، نگارگری است
وی با اشاره به ریشههای سبک خود گفت: این سبک بر پایه نگارگری بنا شده است و الهام گرفته از آثار اساتید نگارگری و به ویژه استاد فرشچیان است، اما با تغییرات خاص خودم و تلاش برای جلوگیری از تکرار آثار گذشته، همیشه سعی کردهام خلاقیت و نوآوری را در آن جاری کنم.
حسینجانی افزود: گاهی الهام از زندگی روزمره، اشعار، نوشتهها، برنامههای تلویزیونی یا مشاهدات اجتماعی باعث شکلگیری ایدههایی در ذهن من میشود و با تمرینها و تجربههایی که از کودکی تا امروز کسب کردهام و تلفیق تکنیکهای خاص به سبک خودم، اثری منحصربهفرد خلق میکنم و سبک خاص خودم را دنبال میکنم که پایه اصلی آن نقاشی ایرانی و نگارگری است.
وی اظهار داشت: تمامی مراحل کار، از صفر تا صد، توسط خودم انجام میشود و حتی بوم را خودم میسازم. علاقه خاص من به چرم باعث شد تا بوم چرم بسازم و روی آن آثارم را خلق کنم، و این موضوع به کار من انحصار و ارزش ویژهای میدهد.
حسینجانی ادامه داد: این مسیر را با علاقه و پشتکار دنبال کردهام و در طول سالها، ورکشاپهای متعددی برای علاقمندان به چرم و کار روی آن برگزار کردهام. از نظر من، چرم یک متریال باستانی و طبیعی است که از طبیعت میآید و ممکن است ضایعات محسوب شود، اما من با استفاده از آن، جلوی هدر رفتن را گرفته و ارزش آن را افزایش دادهام.
وی تصریح کرد: همانطور که جریان آب در طبیعت ضرورت دارد، خلاقیت نیز باید در کار هنرمندان جریان داشته باشد و توقف یا تکرار باعث رکود میشود. به همین دلیل تغییراتی در سبک من ایجاد شده و در این مدت تلفیق چوب و چرم را هم تجربه کردهام و اکنون در حال توسعه ترکیب بوم و چرم برای خلق شیوهها و آثار جدید هستم.
حسینجانی افزود: هدف من در این سبک، حفظ اصالت احساس، سنت و مدرنیته و انعکاس واقعیت زندگی در تابلوها و آثار هنری است و همواره تلاش کردهام تا این جریان در کارهای من جاری باشد و به مخاطب منتقل شود.
نمایشگاهها همواره چالشبرانگیز بودهاند
این هنرمند رشته مینیاتور درباره تجربههای نمایشگاهی خود اظهار داشت: میتوانم ابراز کنم که تقریباً تمامی نمایشگاههایی که شرکت کردهام، نمایشگاههای چالشبرانگیز برای من بودهاند و این چالش در نمایشگاههای مختلف، کم و بیش وجود داشته است.
وی افزود: سبک کاری متفاوت من، هم شامل بوم چرمی میشد و هم آثار ذهنی که گاهی برگرفته از اشعار یا تصویرسازی آنها بود، یا پیام خاصی را منتقل میکرد. این موضوع معمولاً برای افراد جالب توجه بود و مورد توجه بسیاری قرار میگرفت و هنردوستان، هنرمندان و حتی اساتید، سوالهای زیادی از من میپرسیدند.
حسینجانی ادامه داد: در نمایشگاهها، معمولاً شرح کارم را برای اکثر بازدیدکنندگان ارائه میدادم و توضیح میدادم که تکنیک کار چگونه اجرا میشود، یا بوم چگونه ساخته شده و ایدهها از کجا نشأت گرفتهاند. در بخش تصویرسازی نیز گاهاً از من درخواست میشد معنای هر تصویر را برای آنها شرح دهم.
وی با اشاره به تکنیکهای خود گفت: یکی از موارد قابل توجه این است که من از طلای مایع و نقره مایع روی بوم چرمی استفاده میکنم و این تکنیک را به شیوه خودم ابداع کردهام. بدون چسب، این مواد را روی چرم به کار میبرم، زیرا استفاده از چسب روی چرم ممکن نیست و من همیشه دوست داشتم این تکنیک را روی چرم تجربه کنم.
حسینجانی افزود: در طی سالها، ایدههای مختلفی به ذهنم رسیده و موفق شدهام آنها را اجرا کنم. این مسیر، چالشهای زیادی برایم داشته و در برخی نمایشگاهها، آثارم مورد انتقاد قرار گرفتهاند، اما به نظرات افراد کاملاً گوش میدهم و اغلب این نظرات برای من سازنده بودهاند، چه تحسین باشد و چه انتقاد.
وی تصریح کرد: با تمام این اوصاف، شاید بتوانم بگویم چالشبرانگیزترین نمایشگاههای من، اولین نمایشگاهی است که در ایران برگزار کردم و همچنین اولین نمایشگاهی که در خارج از کشور شرکت کردم، از جمله نمایشگاه وردار دبی بود که تجربه جالب و آموزندهای برای من بود و مسیر هنر مرا به شکل قابل توجهی شکل داد.
ارتقاء خودآگاهی و توسعه مسیر هنرمندانه
حسینجانی با بیان اهمیت ارتقاء سطح کیفی نمایشگاهها اظهار داشت: برای موفقیت هر نمایشگاه نیاز به آگاهی هرچه بیشتر هنرمندان از درون خودشان و خودآگاهی پایدار است و این روند نباید هیچگاه متوقف شود.
وی با اشاره به اهمیت شناخت هنرمند درون افزود: آشنا کردن هنرمندان با وجود هنری خود و بروز آن به شکل شایسته، از طریق برگزاری جلسات با هدف افزایش عزت نفس، مخصوصاً برای بانوان هنرمند، میتواند اثرگذار باشد.
حسینجانی ادامه داد: یکپارچهسازی هنرمندان گروه و آگاهی آنان از اهداف معنوی، اساس راهاندازی سلسله نمایشگاههای «راه هنرمند» بوده و در این مسیر هنرمندان را تشویق کردهایم تا کتابی با همین نام را مطالعه کنند و در لایوهای پیج اینستاگرامی همراه با دیگر هنرمندان علاقمند به بحث و بررسی محتوای آن بپردازند.
وی با اذعان به این امر که شناخت مسیر هنرمندانه هر فرد بسیار مهم است، یادآور شد: مطالعه و تحلیل کتابها و تجربههای مرتبط به رشد هنری کمک میکند تا مسیر هر هنرمند مختص خود او تعریف شود و هر هنرمندی در مسیر درست خود، آثار منحصر به فرد خلق کند.
حسینجانی با بیان اینکه آموزش تکنیکها و تبحر اولیه هنرمندان اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: در کنار آموزش فنی، خودآگاهی و کشف هنرمند درون و خلاقیت باید جریان داشته باشد و هنرمند بتواند با ترکیب این دو بعد یعنی مهارت و روح الهی درون، راه هنرمندانه خود را مشخص و آثار منحصر به فرد خلق کند.
حسینجانی یادآور شد: قلم هر هنرمند دو بعد دارد؛ بعد مهارت و بعد آگاهی و روح الهی، و اتحاد این دو بعد وقتی به درستی کشف شود، مسیر اصیل هنرمندانه را شکل میدهد و موجب خلق آثار معنادار و تأثیرگذار میشود.
تجربه حضور در بزرگترین حراج خاورمیانه
حسینجانی، که سابقه حضور در نمایشگاههای بینالمللی را در کارنامه خود دارد، درباره حضورش در نمایشگاه 2024 دبی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت.
او اظهار داشت: در این نمایشگاه، هنر واقعاً حد و مرز ندارد و انگار مرزها شکسته میشوند و هنرمندان و هنردوستان از اقصی نقاط جهان در کنار یکدیگر قرار میگیرند و در غرفههای دیوار به دیوار، همسایههایی میشوند که با هم دوست هستند و به یکدیگر کمک میکنند.
وی افزود: چیزی که در این نمایشگاه توجه مرا جلب کرد، مهر و محبت فراوان هنرمندان و دوستان از سراسر دنیا بود؛ با ملیتها، رنگها، لهجهها، شخصیتها و فرهنگهای متنوع که در کنار هم حضور داشتند و همکاری میکردند.
حسینجانی با اشاره به دستاوردهای این تجربه برای هنرمندان گفت: مهمترین دستاورد برای یک هنرمند در این نمایشگاه، دریافت بازخورد از هنرمندان و مخاطبان با سلایق و فرهنگهای مختلف است و گاهی ایدهها و نظرات هنرمندانی خارج از مرز فرهنگ و سنت آشنای ما میتواند بسیار الهامبخش باشد.
وی ادامه داد: بررسی و تحلیل هنر از زاویهای فراتر از مرز وابستگیها، میتواند سکوی مناسبی برای ارتقاء جایگاه هنرمند و توسعه دیدگاههای خلاقانه او فراهم کند و تجربهای بینظیر برای رشد حرفهای محسوب شود.
تجربه تعاملات سازنده
حسینجانی، با اشاره به تأثیر نمایشگاههای گروهی بر مسیر حرفهای خود اظهار داشت: برگزیده شدن آثار من در نمایشگاه گروهی تأثیر بسزایی در مسیر حرفهای من داشته؛ چه از لحاظ درونی که احساس کنم مسیرم را درست در پیش گرفتهام و چه از نظر معرفی به افراد بیشتر و شناساندن سبک و کارم به جامعه هنری که قدردان این امر هستم و خدا را شاکرم.
وی افزود: عواملی که باعث شد اثر من انتخاب شود، شامل انجام صفر تا صد کار توسط خودم، ابداع تکنیکهای جدید در اثر، استفاده از طلای مایع بدون چسب، طرح ذهنی و خاص و خطوط منظم بود که توجه داوران را جلب کرد و تمامی این خصوصیات سبب شد اثری منحصر به فرد در نظر گرفته شود و به عنوان اثر برگزیده جهت شرکت در نمایشگاه دبی انتخاب شود.
حسینجانی درباره اهمیت تعاملات در نمایشگاهها ادامه داد: عناصر تعاملی در غرفههای نمایشگاهی قدرت ایجاد ارتباطات معنادار بین شرکتکنندگان، بازدیدکنندگان و برگزارکنندگان نمایشگاهها را دارند و محیطی پویا و هدفمند با قابلیت برنامهریزیهای هنری و حرفهای فراهم میکنند.
وی تأکید کرد: برای من حضور در نمایشگاهها موجب تعاملات سازنده بوده است؛ نوآوری و تفاوت در کارم باعث شد که این آثار برای بسیاری تازه و جالب باشد و آشناییها و ارتباطات جدید ایجاد شود و کارم بین هنرمندان و هنردوستان معرفی و شناخته شود. در این فضاها میتوان ایدهها و بینشها را به اشتراک گذاشت و روابط حرفهای عالی ایجاد کرد و تجربه نشان داده که فضاهای مشارکتی به ارتقاء اهداف و چشماندازها کمک میکنند و همکاریها و روابط بر اساس علایق مشترک یا متضاد، موجب پیشرفت هنرمندان در مسیر حرفهایشان میشود.
فعالیتهای هنری با مدیریت دقیق و هدفمند پیش میرود
حسینجانی با اشاره به هماهنگی میان فعالیتهای خود اظهار داشت: فعالیتهایی که داریم به هم مرتبط و در یک راستا هستند و این باعث شده که مجموعه هنری شکل گیرد. شیوه مدیریت کلاسهای آموزشی، کارگاهها و نمایشگاهها در یک مسیر هماهنگ حرکت میکنند و با تفاوتهای قابل ملاحظهای همراه هستند که مدیریت زمان و روابط اجتماعی نقش بسزایی در موفقیت آنها دارد.
وی افزود: همیشه در جریان فعالیتها چالشها و سنگریزههایی وجود دارد و باید با صبر و جریان داشتن، این مسیر را ادامه داد. در این زمینه، مدیریت فعالیتها مستلزم طراحی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری، کنترل اوضاع، نظارت و ارزشیابی است و به دلیل در هم تنیدگی این کارکردها، امکان تفکیک آنها از هم وجود ندارد.
حسینجانی در بخش دیگری از صحبتهایش، درباره آغاز آموزش هنری گفت: «زمانی که فعالیت هنریم را شروع کردم، هیچ برنامه آموزشی نداشتم و کاملاً دلی و در خلوت خودم کار میکردم. بعد از مدتی وقتی تابلوی خودم را برای قاب کردن یا حمل میبردم و افراد آن را میدیدند، از من میپرسیدند آموزش هم دارید؟ به مرور و با اصرار دوستان علاقهمند، به فکر آموزش دادن افتادم.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای امر آموزش با کار هنری کاملاً متفاوت بود و دو مقوله جداگانه محسوب میشدند، اما در یک راستا هستند. پیش از این در رشتههای دیگری مانند شیمی و ریاضی آموزش داده بودم، اما هنر تجربه تازهای برایم بود و متوجه شدم که توانایی این کار را دارم.
هنر ماندگار باید پیامآور و تاثیرگذار باشد
حسینجانی با اشاره به اهمیت هنر در زندگی انسان اظهار داشت: هنر پدیدهای است که از دیر باز نقش موثری در زندگی انسان داشته و همواره وسیلهای کارآمد و موثر برای تبلیغ و ترویج اندیشهها و رفتارها بوده است.
وی افزود: به نظر من مهمترین بخش هنر، تاثیرگذاری آن است و تمام آثار هنری در هر زمینهای، اهمیت واقعیشان در پیامشان نهفته است و این پیام است که میتواند جامعه را به حرکت درآورد و تغییرات مثبت ایجاد کند.
حسینجانی با بیان اینکه اصالت و ریشهداری هنر، ماندگاری و تاثیرگذاری آن را تضمین میکند، گفت: هنر ماندگار و ارزشمند هنری است که توانایی سوق دادن جامعه به سمت رشد، آگاهی و ارتقاء فرهنگی را داشته باشد. این ویژگی هنر باعث میشود آثار هنری فراتر از زیبایی ظاهری، زبان گویایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی باشند و بتوانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. شاید همه هنرمند نباشند، اما وسعت و ریشهداری هنر به گونهای است که هر فرد میتواند با تماس داشتن با هنر، چه به عنوان بازدیدکننده، چه به عنوان خواننده یا مصرفکننده آثار، ارتباط خود را با آن برقرار کند. این ارتباط میتواند موجب آرامش و ارتقاء روحیه افراد شود و به آنها کمک کند زیباییهای زندگی و دنیا را بهتر ببینند.
آزاده حسینجانی در پایان تصریح کرد: هنرمندان با توانایی و مهارت خود، زیبایی را به زیباترین شکل به تصویر میکشند و هر فردی میتواند از این موهبت هنر بهرهمند شود و تجربهای عمیق و روحبخش داشته باشد. هنر به انسانها امکان میدهد تا درک و لذت بیشتری از جهان پیرامون خود داشته باشند و ارزش واقعی آن در انتقال پیام و زیباییهای وجود انسان نهفته است.