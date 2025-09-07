خبرگزاری کار ایران
پایان جشنواره «درخت زردآلو» / جایزه برای یک فیلم ایرانی
مستند «کارون، بلندترین رود ایران» ساخته سهند سرحدی از یازدهمین جشنواره «درخت زردآلو» ارمنستان جایزه گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره «درخت زردآلو» بعد از ظهر شنبه ۱۵ شهریورماه با معرفی برگزیدگان برگزار شد. در مراسم اختتامیه داوران بین‌المللی این جشنواره سرژ ملیک هووسپیان (کارگردان تئاتر و سینما، ارمنستان/ فرانسه)، هادی آفریده (فیلمساز، پژوهشگر و مدرس/ ایران) و یان تاگه کولینگ (مدیر موسسه گوته آلمان، پژوهشگر / آلمان) حضور داشتند.

امسال ۲۰ مستند از ۱۷ کشور در این رویداد نمایش داده شد و در بخش اصلی جشنواره دو مستند بلند: «شروع دوباره» از بلژیک، «باد دنباله ندارد» از روسیه و دو مستند کوتاه «کارون، بلندترین رود ایران» تولید ایران، سوئیس، فنلاند و «مامنی که شایسته آنم» از فرانسه موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره شدند.

در بخش خارج از مسابقه این دوره مستند «پیر پسر» ساخته مهدی باقری نمایش داده شد. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «درخت زردآلو» از رویدادهای سینمای مستند در ارمنستان و منطقه قفقاز است که با حضور آثار منتخب سینمای مستند جهان برگزار می‌شود.

