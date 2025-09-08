برای ترمیم چهره خود؛
اسرائیل دست به دامن اینفلوئنسرها شد
نفرت ایجاد شده از اسرائیل در دنیا هر روز رو به افزایش است و شاید برای اولین بار باشد که تعداد زیادی از چهرههای برجسته و شناختهشده دنیای سینما، موسیقی، ورزش، سیاست، فعالان اجتماعی و... علیه این رژیم اشغالگر موضعگیری کرده و جنایات آن را محکوم کردهاند. این وضعیت اسرائیل را بر آن داشته تا با ایجاد نهادی ویژه در وزارت خارجه علیه فشارهای جهانی ایجاد شده اقدام کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرد که کابینه اسرائیل پیشنهاد تأسیس نهاد جدیدی در وزارت امور خارجه تحت عنوان «بخش دیپلماسی عمومی (هاسبارا)» را مورد بررسی قرار میدهد. این سازمان مأموریتی ویژه دارد که با اختیارات منحصر به فردش امکان استخدام وبلاگنویسان، اینفلوئنسرها و کارشناسان رسانههای اجتماعی در ایام جنگ را خواهد داشت.
وظیفه این نهاد، مقابله با محتوای ضد اسرائیلی در رسانهها و شبکههای اجتماعی است و قرار است با کمک بلاگرها و اینفلوئنسرهای آنلاین، روایت رسمی تلآویو تقویت شود.
پیشتر نیز الجزیره درباره اقدامی مشابه از سوی اسرائیل خبر داده بود. بر اساس گزارش الجزیره وزارت امور خارجه اسرائیل هزینه سفر اینفلوئنسرهای راستگرا و فعالان رسانههای اجتماعی آمریکایی به این رژیم را تأمین میکرد.
بر همین اساس روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز گزارش داده بود که این تور برنامهریزیشده شامل ۱۶ اینفلوئنسر است که همگی زیر ۳۰ سال هستند. آنها همگی از کمپینهای MAGA (آمریکا را دوباره بزرگ کنیم) و America First دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت میکنند و به نوعی از راستگراترین طرفداران ترامپ محسوب میشوند.
این افراد تأثیرگذار هر کدام صدها هزار تا میلیونها دنبالکننده دارند. در این گزارش، بدون ذکر هیچ تاریخی، آمده است که آنها برای مقابله با آنچه کاهش حمایت از اسرائیل در میان جوانان آمریکایی عنوان شده، به اسرائیل اعزام خواهند شد.
این اقدام اسرائیل که پیشتر صورت گرفته به نظر میرسد که بیشتر متمرکز بر تقویت پایگاههای اجتماعی رژیم صهیونیستی در آمریکا باشد. در این گزارش به نقل از یاکوف لیونه، معاون ارشد مدیر بخش دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است: «با ظهور جنبش «اول آمریکا» و «ماگا» در سیاست آمریکا، برای اسرائیل ضروری است که در برابر این جنبش موضعی طرفدار اسرائیل اتخاذ کند.»
واقعیت این است که اقدام اسرائیل برای جذب اینفلوئنسرها در جهت ترمیم چهره این رژیم، هر چند که به تازگی شمایلی رسمی پیدا کرده، مدتهاست که در جریان است. جالب است که بلافاصله پس از انتشار خبرهایی درباره این اقدام، کاربران بسیاری در فضای مجازی تامین مالی و اعزام اینفلوئنسرهای فضای مجازی از سوی اسرائیل با هدف تولید محتوا از سایتهای توزیع غذا به فلسطینیها را «ادامه پروپاگاندای دروغسازی» این رژیم توصیف کردند و همکاری با اسرائیل در این طرح را سفیدنمایی قحطی ایجاد شده در غزه دانستند.
در مقابل همچنان جریان شکل گرفته جهانی در حمایت از مردم غزه ادامه دارد و در سراسر دنیا هر روز میتوان از جوامع مختلف ابراز انزجارهای متنوعی نسبت به رژیم صهیونیستی را شاهد بود. در دو سال گذشته علاوه بر اظهارنظر افراد شناخته شده علیه اسرائیل، میتوان حرکاتی جمعی بزرگی مثل به اشتراک گذاشتن یک عکس در فضای مجازی را نیز مشاهده کرد که اتفاقاً بازتابی بسیار گسترده داشتهاند.
یکی از محتواهایی که در این مدت بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت، تصویری ساخته شده توسط هوش مصنوعی بود که در آن عنوان «All eyes on Rafah» به چشم میخورد و جهانیان را برای توجه بیشتر به رفح دعوت میکرد. این تصویر بیش از 47 میلیون بار در فضای مجازی بازنشر داده شد؛ تصویری که پس از حملات گسترده اسرائیل به مردم غیرنظامی ساکن در چادرها صورت گرفت و بازتاب رسانهای آن باعث شد که رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایت انجام شده، دست به بهانهتراشی و دروغ بزند و آن را اشتباهی سهوی معرفی کند؛ توجیهی که چندان مورد پذیرش جهانیان قرار نگرفت و بازتابهایی در فضای مجازی داشت که بیشتر با ابراز خشم کاربران نسبت به این رژیم همراه بود. در ادامه جنایات دیگر اسرائیل میزان انزجار از این رژیم را هر روز افزایش داد و نباید این نکته را نادیده گرفت که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در شکلگیری این جریان جهانی نقشی ویژه داشته و طبیعی است که در این وضعیت صهیونیستها به فکر ترمیم وجهه دروغین خود از طریق همین فضا باشند.
مدتی نسبتاً طولانی است که اینفلوئنسرهایی در حمایت از اسرائیل دست به کار شدهاند اما بر اساس آنچه که مشخص است این افراد تا این لحظه نتوانستهاند هدف شوم رژیم صهیونیستی را تحقق بخشند و ناتوانی آنها در کنترل انزجار به وجود آمده جهانی حالا صهیونیستها را در موقعیتی قرار داده که به صورت رسمی نهادی مشخص در جهت وجههسازی و پاک کردن دستهای خونینشان تأسیس میکنند.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ادغام بخش تبلیغاتی و سیاسی در این وزارتخانه را به منظور مبارزه مؤثرتر با اخبار منتشرشده در رسانههای اجتماعی و افزایش نفرت علیه صهیونیستها در فضای مجازی عنوان کرده است. هدف از تأسیس این سازمان جدید، ترمیم چهره بینالمللی این رژیم و مقابله با فشارهای افکار عمومی ذکر شده است.
جنایات نتانیاهو و کشتار مردم غزه به انحای مختلف از جمله موشکباران یا تحمیل گرسنگی از طریق فعالان رسانهای مستقل در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در مقابل دیدگان جهانیان قرار گرفته و جوامع مختلف را به واقعیتهایی رسانده که صهیونیستها سالها سعی در پوشش آن داشتند. اتفاقات ماههای اخیر افراد بسیاری را در دنیا بر آن داشته که برای جلوگیری از گستردهتر شدن این جنایات و مقابله با ادامه آن تمهیدی بیندیشند و حداقل به خیابانها بیایند و با فریاد اعتراضشان دولتمردان کشورهای خود را به مقابله با اسرائیل دعوت کنند. در همین راستا بیش از ۱۲ کشور، از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، بلژیک و ایرلند اعلام کردهاند در نشستهای آینده سازمان ملل برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدام خواهند کرد. جالب است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به نامساعد بودن موقعیت اسرائیل در اذهان عمومی پی برده و در مصاحبه اخیر خود با «دیلی کالر» نیز به این نکته اشاره کرده و تداوم جنگ غزه را آسیبزننده به چهره بینالمللی رژیم صهیونیستی دانسته است.
صهیونیستها برای ادامه جنایات خود و در راستای آن پیشبرد اهداف اشغالگرانهشان نیازمند تقویت جایگاه خود در فضای رسانهای هستند و به گفته بسیاری از مقامات اسرائیل تا این لحظه در جنگ روایتها شکست خوردهاند و این وضعیت میتواند در آینده برای آنها مشکلساز باشد.
در واقع تا این لحظه فشارهای جهانی مقامات رژیم صهیونیستی را به این نتیجه نرسانده که جنایات خود را متوقف کنند و آنها با وجود این فشارها در صدد پاکسازی واقعیتها و ارائه دروغ به جهانیان هستند. اسرائیل همچنان دستیابی به اهداف خود را در کشتار مردم غزه و ادامه جنایتهای خود میداند و تنها در روز گذشته ۶۸ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسانده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین که روز گذشته منتشر شد، ارتش رژیم صهیونیستی در طول ۷۰۲ روز جنایت و نسل کشی در نوار غزه، ۶۴ هزار و ۳۶۸ شهروند فلسطینی را شهید و ۱۶۲ هزار و ۷۷۶ نفر دیگر را زخمی کرده است.