به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ «آنی و مانی» داستان زندگی و نخستین تجربیات دو خواهر و برادر به همین نام را در کنار خانواده‌شان روایت می‌کند و به عنوان یکی از آثار برگزیده، در این جشنواره بین‌المللی که هنرمندانی از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد، حضور خواهد داشت.

برگزیده شدن در جشنواره بلک‌استار به معنای راه‌یابی این پویانمایی به آرشیو دیجیتال جشنواره و نمایش رسمی آن در دوره ۲۰۲۵ این رویداد است. این موفقیت نه تنها دستاوردی مهم برای صنعت پویانمایی ایران به شمار می‌آید، بلکه موقعیتی استثنایی برای معرفی میراث فرهنگی بصری ایران به جامعه جهانی و تبدیل این اثر به منبعی معتبر برای پژوهشگران و مؤسسات رسانه‌ای در آینده فراهم می‌کند.

جشنواره بلک‌استار هفتم تا دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ (۲۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵) در کشور غنا برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/