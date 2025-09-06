مستند «بچه سوم» برنده جایزه بهترین مستند کوتاه از جشنواره آمریکایی
مستند کوتاه «بچه سوم» به کارگردانی و تهیهکنندگی سرنا امینی موفق به دریافت جایزه بهترین مستند کوتاه از بیستوهفتمین دوره جشنواره معتبر سایدوالک آمریکا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند کوتاه «بچه سوم» به کارگردانی و تهیهکنندگی سرنا امینی توانست جایزه بهترین مستند کوتاه را از بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی سایدوالک (Sidewalk Film Festival) در آمریکا دریافت کند.
این جشنواره که از سال ۱۹۹۹ تاکنون برگزار میشود، توسط رسانههایی چون MovieMaker Magazine بهعنوان یکی از «۲۵ جشنواره برتر جهان» و توسط TIME Magazine بهعنوان یکی از «۱۰ جشنواره برتر برای همه» معرفی شده است.
اعضای هیئت داوران جشنواره در یادداشتی ویژه، از این مستند تمجید کردند. جوی تریبل در یادداشت خود نوشت: «من از این مستند به شدت لذت بردم و بیصبرانه میخواهم آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.» همچنین اندرو ویلیامز نیز تأکید کرد: «این یک فیلم فوقالعاده بود و تبریک به شما.»
این اثر در حال حاضر همزمان در جشنوارههای بینالمللی مختلفی از جمله جشنواره زنان آیچی ژاپن (سیاُمین دوره)، یوتوپیا آمریکا (بیستویکمین دوره)، بلک بیر آمریکا (بیستوششمین دوره) و زنان بروکسل بلژیک (هفدهمین دوره) حضور دارد.
در خلاصه داستان مستند آمده است: «مهدی فرزند شنوا، در خانوادهای کاملاً ناشنوا به دنیا آمده است. با این حال که برخی از اعضای خانواده طی اتفاقی ناشنوا شدهاند، مهدی برای همزیستی با خانوادهاش تلاش میکند.»
عوامل تولید این مستند عبارتاند از:
روایت زندگی: مهدی کلاته، نویسنده و کارگردان و تهیهکننده: سرنا امینی، مدیر فیلمبرداری: رضا عزیزفرخانی، تدوین: علی فراهانیصدر، آهنگساز: پیام آزادی، مدیر تولید: امین شهری و علیاکبر حسنزاده، دستیار کارگردان و برنامهریز: علیرضا سنایی، معرف سوژه و دستیار دوم کارگردان: مهتاب عبداللهی، اصلاح رنگ: آرش کاظمزاده، منشی صحنه: مطهره فاروقی، عکاس: مجتبی علیدوست، دستیار فیلمبردار: علی طلوع، مجری نور: امیرحسین شیرپور، دستیاران: فاطمه کیانی و امین مشکلگشا، مدیر صدابرداری: مهدی نجفی، طراح صحنه: امیرمسعود صداقتی، طراح لباس: مائده وحیدیان سلطانزاده، دستیار صحنه: محمدامین محمدیان، طراح پوستر: سینا افشار، گریمور: سلین امینی، اپراتور دوربین: پویا اخلاقی، مدیر تدارکات: صادق امینی، بازیگران: محمدرضا بنیاسدی و محمدیزدان فخری.
پخش بینالملل این مستند توسط دفتر پخش سیمرغ به مدیریت امیرحسین حاتمی انجام میشود.