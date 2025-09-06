میزبانی جشنواره اشلینگل آلمان از «ماهی در قلاب»
با پایان یافتن مراحل فنی و نهایی شدن اثر تازه محیالدین مظفر، کارگردان برجسته تاجیکستانی، فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان با مشارکت شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی و تاجیکستانی، نخستین حضور در یک جشنواره معتبر خارجی را با جشنواره اشلینگل آلمان تجربه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای فیلم، «ماهی در قلاب» بهنویسندگی بختیار کریماف، تهیهکنندگی امیر تاجیک و محیالدین مظفر و کارگردانی محیالدین مظفر، محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستان آن امده است: «از دور که بنگری، گمان میکنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بینام میبخشد.»
در این فیلم، ایفای نقشهای اصلی را خورشید مصطفیاف و سیاره صفراوا دو بازیگر مطرح تاجیکستانی عهدهدارند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیمزاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان را برای نخستینبار در این فیلم معرفی کرده است.
رقابت «ماهی در قلاب» با فیلمهای مطرح دنیا در حوزه کودک و نوجوان، در حدفاصل ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر (پنجم تا دوازدهم مهر) در سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان اشلینگل آلمان در شهر کمینتز ادامه دارد و اولین نمایش بینالمللی فیلم یادشده، برای سینماگران و فیلمسازان برجسته شرکتکننده در این جشنواره مهم سالانه خواهد بود.
دیگر عوامل فیلم عبارتاند از تهیهکنندگان ارشد: احسان کاوه، حمیدرضا روحانی، حسین همدانیزاده؛ مشارکتکنندگان: شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما و شرکت شتابدهنده سیکاپ (از ایران) و شرکتهای فیلمسازی داو و تاجیک فیلم (از تاجیکستان)؛ کارگردان هنری: والری آخودوف، مدیر فیلمبرداری: آندری فدوتوف؛ تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: فردین خلعتبری؛ صداگذار: آرش قاسمی؛ طراح صحنه و دکور: لطفلو نیاماتوف؛ چهرهپرداز: منیژه خولوا؛ مدیر صحنه: فریدون مظفرزاده؛ سرپرست جلوههای ویژه: تهمینه عسکری؛ امور بینالملل و بازاریابی: فاطمه جواهرساز؛ مشاور رسانهای: شیدا اسلامی.