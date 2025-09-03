خبرگزاری کار ایران
بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان سفر دو روزه به استان قم، با حضور در نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این استان راهبردی را مورد بررسی قرار داد؛ رویدادی که می‌تواند نقطه عطفی در پیوند اقتصاد، صنعت و گردشگری قم با مسیر توسعه ملی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظهر امروز در جریان سفر رسمی خود به استان قم، از نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری که در ساختمان اتاق بازرگانی قم برپا شده است، بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید، با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی زیارت و گردشگری کشور، به استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان، تاکید کرد.

نمایشگاه توانمندی‌های قم با حضور گسترده فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان، شامل غرفه‌های تخصصی، معرفی محصولات تولیدی و ارائه طرح‌های توسعه‌ای استان است که فرصت مغتنمی را برای معرفی ظرفیت‌های راهبردی قم به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان فراهم کرده است.

این رویداد، علاوه بر نمایش اقتدار تولیدی و اقتصادی قم، بستر تعامل میان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان گردشگری را تقویت می‌کند و می‌تواند نقطه عزیمت تازه‌ای برای ارتقای جایگاه قم در عرصه اقتصاد ملی و صنعت گردشگری کشور باشد.

 

