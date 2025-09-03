فراخوان تولید محتوا از بنای ساختمان شیشهای صداوسیما قبل از بازسازی
فراخوانی با موضوع تولید محتوا از بنای ساختمان شیشهای صداوسیما قبل از بازسازی از سوی رسانه ملی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، روابطعمومی در خبری صداوسیما اعلام کرد:
باتوجهبه اینکه بهزودی کار بازسازی ساختمان شیشهای رسانه ملی شروع خواهد شد، به اطلاع برنامهسازان، مستندسازان، فیلمسازان، عکاسان، طراحان و دیگر هنرمندان رسانهای میرساند چنانچه طرحی برای تولید محتوا از این بنای پرخاطره و نماد جنایت جنگی رژیم منحوس صهیونیستی دارند، با شماره 02188678647 تماس گرفته و هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
بدیهی است پس از شروع بازسازی نمادهای قبلی تغییر کرده و بازسازی میشوند.