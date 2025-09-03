خبرگزاری کار ایران
فراخوان تولید محتوا از بنای ساختمان شیشه‌ای صداوسیما قبل از بازسازی

کد خبر : 1681621
فراخوانی با موضوع تولید محتوا از بنای ساختمان شیشه‌ای صداوسیما قبل از بازسازی از سوی رسانه ملی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، روابط‌عمومی در خبری صداوسیما اعلام کرد:

باتوجه‌به اینکه به‌‌زودی کار بازسازی ساختمان شیشه‌ای رسانه‌ ملی شروع خواهد شد، به اطلاع برنامه‌سازان، مستندسازان، فیلمسازان، عکاسان، طراحان و دیگر هنرمندان رسانه‌ای می‌رساند چنانچه طرحی برای تولید محتوا از این بنای پرخاطره و نماد جنایت جنگی رژیم منحوس صهیونیستی دارند، با شماره 02188678647 تماس گرفته و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

بدیهی است پس از شروع بازسازی نمادهای قبلی تغییر کرده و بازسازی می‌شوند.

