به گزارش ایلنا، روابط‌عمومی در خبری صداوسیما اعلام کرد:

باتوجه‌به اینکه به‌‌زودی کار بازسازی ساختمان شیشه‌ای رسانه‌ ملی شروع خواهد شد، به اطلاع برنامه‌سازان، مستندسازان، فیلمسازان، عکاسان، طراحان و دیگر هنرمندان رسانه‌ای می‌رساند چنانچه طرحی برای تولید محتوا از این بنای پرخاطره و نماد جنایت جنگی رژیم منحوس صهیونیستی دارند، با شماره 02188678647 تماس گرفته و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

بدیهی است پس از شروع بازسازی نمادهای قبلی تغییر کرده و بازسازی می‌شوند.

انتهای پیام/