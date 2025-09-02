خبرگزاری کار ایران
با موضوع آثار نقاشیخط بهروز کیانی؛

مستند «روایت خطوط» آماده نمایش شد

کد خبر : 1681262
فیلم مستند روایت خطوط (Narrating Through Lines) به کارگردانی ابوالفضل کریمی‌اصل، مستندساز و مدرس دانشگاه، آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا، مستند روایت خطوط به نمایشگاه«مرثیه خطوط»از بهروز کیانی، هنرمند گرافیک و نقاشیخط می‌پردازد. این نمایشگاه آبان ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد و با استقبال گسترده هنرمندان، منتقدان و علاقه‌مندان روبه‌رو شد.

مستند روایت خطوط، گزارشی تصویری از یک رویداد هنری نیست، بلکه تلاشی برای بازخوانی پیوند متن، تصویر و نشانه‌های بصری در آثار کیانی است.این مستند روند شکل‌گیری و آماده‌سازی آثار، برگزاری نمایشگاه و گفت‌وگو با مخاطبان و کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی را روایت می‌کند و می‌کوشد لایه‌های تازه‌ای از زبان بصری هنرمند را آشکار سازد.

تهیه‌کنندگی این مستند را کسری کریمی‌اصل بر عهده داشته است.

ابوالفضل کریمی‌اصل، چندی پیش با ساخت مستند دِکیرو، که در خانه سینما رونمایی شد، تجربه‌ای موفق در کارنامه خود ثبت کرده بود. به نظر می‌رسد روایت خطوط نیز تلاشی دیگر در جهت پیوند هنر معاصر ایران با مخاطبان جهانی باشد.

