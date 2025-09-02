به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، همزمان با آغاز هفته وحدت و ایام ولادت رسول مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی(ص)، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشن‌های بزرگ وحدت اقوام با عنوان «ایران عزیز» را با شعار «امت احمد» در بخش‌های متنوع برگزار می‌کند.

این رویداد به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)، از ۱۲ تا ۲۱ شهریور هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر) میزبان شهروندان خواهد بود و هدف از برگزاری آن، نمایش وحدت و همدلی آحاد مختلف مردم و همچنین معرفی فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم اقوام گوناگون ایرانی است.

«ایران عزیز» در بخش‌های گوناگونی پیش‌بینی شده است. بخش غرفه‌ها شامل بازارچه محصولات اقوام ایرانی است که سوغات استان‌های مختلف کشور در آن عرضه می‌شود.

در بخش استیج نیز هر شب برنامه جذاب و مهیج ویژه کودکان اجرا می‌شود و کنسرت موسیقی با حضور خوانندگان مطرح کشور پیش‌بینی شده است. اجرای موسیقی اقوام ایرانی، نقالی، اجرای سرود و... از دیگر برنامه‌های استیج خواهد بود.

فضای بازی ویژه کودکان و فضای بازی ویژه نوجوانان دو بخش دیگر رویداد «ایران عزیز» خواهد بود که امکان بازی‌های متنوع گروهی و انفرادی در آن فراهم شده است.

همچنین پویش همخوانی سرود «ای ایران» هر شب ساعت ۲۱ با همخوانی هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از بخش‌های متنوع جشن‌های بزرگ «ایران عزیز» می‌توانند به دریاچه شهدای خلیج فارس(چیتگر) مراجعه کنند.

انتهای پیام/